Un video optimista, pero conlleva la noción de que 'el arroz esté cocido"

Ciudad de México.- Este martes, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador publicó en su cuenta de Facebook un video musical del tema Canta, canta el cual es de su autoría y en el que habla claramente de la esperanza de un cambio acompañada por mujeres artistas y con imágenes de la campaña del candidato.

“La letra de la canción reitera el discurso de cualquier opositor a un gobierno: ya basta.

Intenta generar un mensaje de reconciliación y de paz, quizá incluso incluyente cuando se destaca explícitamente la bandera de la diversidad sexual”, opinó el conocedor.



A una semana del cierre de campaña del candidato en el Estadio Azteca y de las elecciones del 1 de julio, con esta estrategia de acuerdo con Castrillón se puede entender que al interior del mismo movimiento Juntos Haremos Historia aún no dan por sentado que se tiene ganada la elección sino que aún falta convocar a más ciudadanos.

“Se publica ahora a menos de 15 días de la elección como una especie de pre-cierre.

Es un video optimista, pero que igual conlleva la noción de que 'el arroz esté cocido", no es un hecho seguro y que falta todavía convocar a más personas”, señaló.



El periodista destacó las palabras de Beatriz Gutiérrez en una entrevista para Grupo Imagen en la que declaró: "No es que yo esté participando porque soy protagónica. No lo soy, y no quiero serlo además".

Sin embargo, Castrillón destacó que con este ya cuenta con cuatro videos: cuando le canta "El necio”, otra con "Qué manera de quererte", otro donde le Canta a México y este de "Canta a canta", expuso.



“Pues no tiene mucho más que ofrecer de nuevo. Es un spot más en campaña. Es otra vez ella casi como comparsa de la campaña”, comentó.

Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de López Obrador sólo comentó que la canción le parece encantadora e inspiradora, pero no brindó mayor detalle sobre el papel que juega esta publicación en la víspera del cierre de campañas.



Respecto a que con estos videos, la esposa de López Obrador destaca de alguna manera frente a las otras señoras esposas de los candidatos restantes, el periodista opinó que hasta ahora con Beatriz Gutiérrez si ha funcionado la estrategia de hacerla notar.

“Hubo un momento en que subieron a la de Meade a la campaña con aquella supuesta foto en el súper, pero no sirvió de mucho”, opinó.

Hasta el momento el video de Beatriz Gutiérrez Müller ha sido compartido más de 22,000 mil veces.