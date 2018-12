Estás son las oraciones para pedir milagros a la Virgen de Guadalupe

México.- El día de mañana se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, peregrinaciones desde todas la ciudades y pueblos del país comenzaron a dirigirse a sus principales iglesias, donde pueden orar y cumplir mandas, por alguna petición que hayan realizado o quieran realizar. Las oraciones para agradecer, alabar y pedir milagros a la madre que intercede son variadas y aquí te presentamos las más conocidas.

Son múltiples las oraciones que hay en todo el país, todas con los mismos fines, agradecer y pedir milagros a la Virgen de Guadalupe. Tan importante es el día, que las peregrinaciones comenzaron desde el día de ayer en el Estado de México.

Sin más preámbulo, aquí te mostramos las oraciones que debes conocer para realizar tus oraciones a la Virgen de Guadalupe el día de mañana, o como muchos creyentes desde hoy.

Oración 1

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único redentor nuestro.

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todos nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores.

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y madre nuestra.

Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de tu mano amorosa.

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas.

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dispensadores de los misterios de Dios.

Oración 2

Dios de poder y de misericordia, bendeciste las Américas en el Tepeyac con la presencia de la Virgen María de Guadalupe. Que su intercesión ayude a todos, hombres y mujeres, a aceptarse entre sí como hermanos y hermanas.

Por tu justicia, presente en nuestros corazones, reine la paz en el mundo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Oración 3

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades. Así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: "Soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios", alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. Amén.

Oración 4

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra. Venos aquí postrados ante tu santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y misericordia. Aún siguen resonando las palabras que dijiste a Juan con inefable ternura: "Hijo mío queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y delicado," cuando radiante de hermosura te presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac.

Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre; la Madre de Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protección te quedaste en tu imagen de Guadalupe.

Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de nosotros.

Oración 5

Virgen de Guadalupe, Madre de América. Tiende tu protección sobre todas las naciones del Continente y renueva su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Suscita propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. Protege a los hermanos de Juan Diego para que no sufran discriminación. Cuida a los niños. Guarda la unidad de las familias... Que desde esta tu Imagen manifiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu amparo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oración 6

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de nuestra patria. Aquí nos tienes humildemente postrados ante tu prodigiosa imagen. En Ti ponemos toda nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida y consuelo. Estando bajo tu sombra protectora, y en tu maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos en nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros ante tu Divino Hijo en el momento de la muerte, para que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén.

Oración 7

Bendita Virgen de Guadalupe, te pido a nombre de todos mis hermanos del mundo, la gracia de bendecirnos y protegernos. Danos una prueba de tu amor y bondad y recibe nuestra suplica y oración. Oh Purísima Virgen de Guadalupe! consíguenos de tu hijo, el perdón de nuestros errores, la bendición de nuestros trabajos; el remedio para nuestras enfermedades,la solución a nuestras necesidades, y todo lo que creas conveniente para nuestras familias. Oh Santa Madre de Dios, escucha nuestras humildes suplicas de tus hijos que delante tuyo dejamos nuestra necesidad, en la confianza de tu amor, que es reflejo del infinito amor de tu hijo, que es Dios, y que junto al padre y al Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos Amén.

Oración 8

¡Oh Madre mía de Guadalupe! Oh Señora mía Santísima hija de Dios Padre, Virgen purisima, gloriosa, dulce, bendita no nos dejes sin tu ayuda Madre querida, líbranos de todos lo peligros, auxílianos en las necesidades, resuelve favorablemente nuestros difíciles problemas pues sabemos que para ti no hay imposibles. A tu misericordioso corazón, Todo amor, magnanimidad y dulzura, y ante los pies de tu sagrada imagen quiero hoy confiar mis difíciles, casi imposibles problemas, angustias y penas. Ante ti pongo mis necesidades desesperadas para las que no encuentro salida, por ser superiores a mis fuerzas humanas y que tu, como Madre mía, bien conoces. Problemas para que los que no veo solución, dificultades que me parecen insuperables, aflicciones que agobian mi corazon y me hacen sentir abrumado, solo y abandonado, disgustos, contrariedades y necesidades que te confió Santísima Madre mía de Guadalupe para que tu hagas el imposible de darlas satisfactoria solución: Oh gloriosa Madre, estoy seguro que con tu poder de mediación, con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos, con tu inmensa bondad, no dejaras que la ansiedad y el desconsuelo que hoy me invade y grandemente me afecta, quede sin remedio. En tus benditas y santas manos encomiendo mi vida, mi fe, mi esperanza y todo mi ser, nunca me abandones, nunca me dejes, Madre dame tu ayuda y protección y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén