Futura senadora es mordida por un perro en la cara

Ciudad de Méxiico.- Durante su campaña rumbo al Senado, Xóchitl Gálvez recibió una mordida.

Hace semanas, vendió su departamento para pagar una apuesta por haber dejado la Jefatura Delegacional en Miguel Hidalgo antes de culminar el trienio, y ahora, se está quedando a dormir en casa de sus simpatizantes.

Foto: Reforma

Cuando cae la noche, Gálvez pregunta en sus eventos: ¿quién me invita a su casa?.

El lunes, la candidata iba a quedarse en la Colonia Las Palmas, cuando un vecino se acercó con su perro.

DÍA UNO. Dormí con un vecino de la colonia Mariel Huerta, en Iztapalapa. Gracias familia Ayala Lima por abrirme las puertas de su casa. pic.twitter.com/Kr4YnsxBQ9 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) 31 de marzo de 2018

Gálvez preguntó si el can no mordía y le respondieron que no, pero cuando ella se agachó para acariciarlo, el animal brincó y le causó una herida en la mejilla derecha.

En el hospital, le dieron tres puntadas y más tarde volvió a la casa para quedarse con la familia.

Xóchitl Gálvez tiene la primera candidatura plurinominal del PRD para el Senado; su suplente es la ex subsecretaria de Movilidad, Laura Ballesteros.