¿Y el voto de los mexicanos en el extranjero?

Ciudad de México.- Desde el mes de mayo de este año, el INE comenzó a enviar el paquete electoral a los domicilios de los mexicanos en el extranjero, por lo que es un voto en modalidad postal. Si bien este es el tercer proceso electoral en el que se permite que los mexicanos en el extranjero ejerzan su derecho, observadores electorales de organizaciones civiles aún ven muchas deficiencias en el proceso. Por un lado, no se contemplan a todos los connacionales que se encuentran en todo el mundo, no se hace uso de la tecnología para agilizar y cubrir la demanda y no existen programas ni uso adecuado de la información en redes sociales e internet para que exista mayor participación, destacan.



«Estamos hablando de que existen cerca de 11 millones de mexicanos solo en Estados Unidos, cuando solo 181 mil van a poder votar. Estamos hablando que más del 90 por ciento se quedó fuera por lo complicado que es el proceso de votar desde el extranjero», señaló, Julián Suárez Balcázar, director de Los Dos Méxicos A.C.

De ahí que considere fundamental transitar a las nuevas tecnologías, hacer uso de un voto electrónico con la huella digital mediante el celular, por ejemplo, destacó.



«Tú puedes votar con tu huella desde un celular y no hay dos huellas iguales en todo el mundo ¿no?, entonces falta también voluntad política, tanto de autoridades electorales, como de los partidos políticos, para facilitar y restituir este derecho que constitucionalmente deben de tener los ciudadanos, independientemente de que estén aquí o que estén fuera de las fronteras», opinó.



En ese sentido, Mariana Vega Haro, presidenta de Fundación Movimiento por la Certidumbre (MOCE) coincidió e indicó que otros de los problemas que existen en este proceso paralelo de la elecciones es la desconfianza que se ha generado en el electorado y el enfoque del INE en solo contemplar a quienes viven en el país del norte.

«La desconfianza se gana, así como la confianza, y el Instituto Nacional Electoral ha hecho muchos avances del 2006, cuando se trabajó por primera vez el voto de los connacionales en el extranjero, pero seguimos poniendo mucho énfasis a Estados Unidos, cuando hay mexicanos en todo el mundo», mencionó.

Otra traba en el derecho del voto de los connacionales es la desinformación que existe en internet, apuntó, ya que, de acuerdo con la observadora electoral, «a ellos les llega una información diferente de la que nosotros percibimos acá».



«Allá tienen muchísimo miedo con lo que ocurre con Trump y, sin embargo, la autoridad electoral tarda mucho en darles atención para las acreditaciones», dijo. Si bien el que se lograra que los mexicanos en el extranjero pudieran votar fue parte de los resultados de la lucha de asociaciones civiles, falta que exista la voluntad política suficiente para que sea un verdadero proceso que incluya a todos.

«Ganar la confianza de los ciudadanos aquí en México está complicado, ganarla en el exterior todavía es más complicado, tendría que haber programas de acercamiento permanente con los connacionales, no únicamente en Estados Unidos y Canadá, sino en todo el mundo donde existe mexicanos», comentó.



Vega Haro explicó que deben ser programas de atención, de vinculación y que además deben de contar con una oficina de vinculación con sociedad civil en el INE, algo que simplemente es fundamental, consideró.

«Para que no perdamos el contacto, tenemos contacto cada proceso electoral y debe ser un contacto permanente, nuestras organizaciones trabajan de manera permanente con nuestros connacionales y lo que queremos lograr es vincular nuestro trabajo con la autoridad electoral, ya sea el INE, la Fepade o el Tribunal Electoral, pero hacer trabajo permanente para garantizar los derechos de los connacionales en el extranjero», explicó.



«Debemos darle más herramientas a los mexicanos para que puedan incidir en México los mexicanos que viven en el exterior. Si te das cuenta, una de las fuentes principales de divisas son las remesas. Antes era “¿por qué van a votar si no viven en México?”, pero influyen y tienen un impacto directo en sus comunidades, en sus familias y siempre están con la visión de regresar a su país. El mexicano que está allá siempre está con la añoranza», dijo, y porque son los primeros emprendedores.



Para Julián Suárez, parte de lo que genera la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades electorales son esas trabas que se le colocan a los ciudadanos en este proceso de elecciones, agregó. Como prueba de ello, indicó que en la recepción de los votos del los mexicanos en el extranjero en la bodega del INE en la Ciudad de México, ellos, como observadores ciudadanos, deben contar con una debida acreditación, mientras que a los representantes de partido no se les hace tal exigencia, simplemente porque entre ellos se conocen. «¿Por qué los representantes de partido están en todos lados y no están acreditados? A nosotros se nos exige cumplir con el requisito, y en ese caso no es así bajo el argumento de que entre ellos se conocen», mencionó. El manejo de estos paquetes con los votos de aquellos ciudadanos se convierte en un proceso complicado, y es así por la desconfianza que existe entre unos y otros, dijo.



«La desconfianza que hay de un partido con otro realmente a veces no es tanta. La desconfianza del mexicano, los mismo políticos generan que se complique, se burocratiza mucho un derecho que debería ser más natural, más orgánico», expresó, por lo que es fundamental encontrar otras maneras de facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero.

Respecto a qué interés tienen los connacionales en participar en estas elecciones, la observadora Vega Haro señaló que es muy alto.

«Honestamente, por lo que nosotros hemos observado, yo creo que tienen más interés en votar desde el extranjero que la gente que vota aquí en México, sobre todo porque platicando con muchos el problema que, por lo menos la fundación MOCE ve, es que les preocupan sus familias. Ellos ya están en otro país, pero las familias se quedan acá, entonces, ¿qué calidad de vida van a tener? Se preocupan muchísimo por las familias», afirmó. De ahí que considere que en México a los ciudadanos se les olvida que el ejercer el derecho al voto es un privilegio que se tiene. Ambos observadores consideraron que este es un avance importante en el ejercicio democrático con mucho camino por andar aún.

Cabe señalar que para todos aquellos ciudadanos mexicanos en el extranjero que quieran ejercer su voto lo podrán hacer y se podrá recibir en el INE hasta el 30 de junio de este año. Si requiere más información, visite el portal: http://www.votoextranjero.mx/web/vmre/inicio.