Cultiva 'Doble R' videos y corridos

CDMX, México.- Ricardo Ruiz, el "Doble R", es considerado uno de los principales operadores del clan de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es el brazo armado, quien parte plazas, quien ingresa a poblados en convoyes, quien protagoniza enfrentamientos y hasta quien lanza advertencias a rivales mediante videos.

Desde 2015 figura en el radar de las autoridades estadounidenses, en ese entonces como lugarteniente en Aguascalientes para garantizar el tráfico de drogas al norte del país.

El "Doble R" subió de grupo y para 2017 se le identificó como líder del "Grupo Élite", caracterizado por el uso de camiones blindados de manera artesanal, realizar videos para demostrar el poderío de su arsenal y "arrebatar" territorios.

Según registros militares, en 2019 Ruiz fue enviado con su grupo también a Guanajuato, para mermar a José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro".

En julio de 2020 grabó un video, al parecer en territorio guanajuatense, para celebrar cumpleaños de "El Mencho", y al mismo tiempo mostrar un convoy de más de 50 vehículos y hombres armados que dispararon al aire.

Los gatilleros aparecieron en la grabación uniformados con equipo táctico, fusiles de alto poder y chalecos con las siglas CJNG.

"Puro Mencho", "Puro Señor de los Gallos", gritaron entre la metralla al aire.

Después de esa "misión", informes ministeriales ubican a Ruiz en Michoacán desde finales de ese año e inicios de 2021, para recuperar la tierra de su patrón: Aguililla.

Tras casi un año de balaceras, bloqueos en el ingreso a ese municipio serrano, el "Grupo Élite" se plantó por meses en El Aguaje y El Terrero, dos localidades clave para controlar Aguililla, municipio donde fue asesinado el alcalde y hasta su sucesor.

Por ese hecho el "Doble R" se convirtió en un líder regional del CJNG para el control de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis.

El "Grupo Élite" comenzó a incursionar este año en Zacatecas, donde el CJNG mantiene una disputa con el Cártel de Sinaloa.

Brazo armado

En julio 2020 circularon dos videos propagandísticos atribuidos al "Grupo Élite" del CJNG, en donde aparecen un número indeterminado de supuestos sicarios con vehículos blindados, equipo táctico y armas de alto calibre.

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, informó que se trataba de un brazo armado de dicho cártel y citó a dos cabecillas: Juan Carlos González, alias "El 03", supuesto líder de la célula de Jalisco en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, y el "Doble R", en ese entonces lugarteniente en Michoacán.

Es este último quién está detrás de las grabaciones recién difundidas. Lo identificaron como Ricardo Ruiz Velazco, alias "Doble R" o "El Tripa".

Según los datos de la Sedena, el "Doble R" comenzó su carrera delictiva en Jalisco, aunque más tarde decidió incursionar en Michoacán y terminó extendiéndose a Guanajuato y Zacatecas.

También lo relacionaron con el asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez, en marzo del 2013.

Ruiz trabaja bajo las órdenes de "El 03", creador de los grupos de élite del CJNG para disputarse el territorio con el Cártel Santa Rosa de Lima --con presencia en Guanajuato, Zacatecas y Querétaro--, Los Viagras --en Michoacán-- y La Familia Michoacana.

La misma camada

En diciembre de 2014, medios locales informaron que el "Doble R" había sido detenido en Aguascalientes por elementos de la Policía Estatal, pues contaba con nueve órdenes de aprehensión en su contra. Pero fue liberado.

El "Grupo Élite" del CJNG surgió en 2019 bajo el mando de "El 03", "maestro" del "Doble R". Además del trasiego de drogas, su actividad se concentra en el huachicol.

Ayer, tras los operativos federales y su supuesta detención, se dieron a conocer hasta corridos.

"Dos cuernos de oro chapeado que traen puesta mi inicial. Dos R's son las que marcan el destino y el lugar. Camionetas de las gruesas con ropa del camuflaje. A la sierra y bien vestidos si andamos en la ciudad.

"Mi casa es Guadalajara, les va un saludo cordial. Me gusta guardar la calma cuando voy a trabajar. Desde morro hice mi clica, se me dio muy natural. Lanza papas y armas largas, de todo me enseñé usar. Y así suenan los corridos viejón. Se va hasta Guadalajara, Jalisco, oiga. Pa' la fiesta mis amigos que me brindan su amistad", dice uno de ellos.

"Somos muy organizados hasta para festejar. Con la cabeza encendida, con mi gente por detrás. Un trago y una muchacha, lo que quiera le he de dar. Los caminos que recorro cuando subo y al bajar, los aprendí de memoria ya de tanto caminar.

"Bien pendiente del trabajo y dirigiendo actividad. Siempre hay jale y nos movemos pa' billetes generar. Me despido, un saludo cordial del flaco...".

No obstante, hasta anoche las autoridades no confirmaron si el "Doble R" fue detenido o escapó del operativo en Jalisco.