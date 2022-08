En Michoacán nos faltan 4 mil desaparecidos, cuelgan manta en acueducto de Morelia

Las cifras continúan en aumento, cada semana hay nuevas fichas de personas desaparecidas y que no son encontradas, las familias refieren que las autoridades simplemente no activan los mecanismos de búsqueda y que son ellos quienes tienen que salir a las calles, cerros, y hasta otros estados a buscar los restos de sus familiares.

"Tenemos 6 mil 842 personas desaparecidas y no localizadas y localizadas a nivel estatal; desaparecidas y no localizadas, 4 mil 326 están en ese rango; 3 mil 962 desaparecidas, y no localizadas 364”, explicó el comisionado Alfredo Tapia Navarrete.

"Pese a que existen fiscalía especializada y comisiones de búsqueda con presupuesto asignados son muy pocos los recursos, somos los familiares quienes tenemos que estar haciendo el trabajo para localizar a las personas desaparecidas, los datos muestran que no hay suficiente trabajo, en este 2022 (...) son 6,842, personas desaparecidas y no localizadas hasta mayo", señalaron durante su posicionamiento las manifestantes.

Eliza Flores Reportera Web

