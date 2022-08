Estudio para Metrobús en Morelia estará listo en Septiembre

Morelia.- Este martes el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que en septiembre saldrán los resultados de los estudios de movilidad que revelarán si Morelia tiene la viabilidad de instalar un Metrobús.

Los estudios serán claves para definir también la ruta que se estaría planeando para el Metrobús, aunque una de las protecciones para el recurso a aplicar en el Metrobús, lo estaría llevando Banobras, se necesitan los resultados de los estudios.

Cabe destacar, que quien esta elaborando los estudios de los que depende el Metrobús, hasta el momento no se ha dado a conocer, sin embargo, se resaltó que estos trabajos se están haciendo en conjunto con el Ayuntamiento de Morelia.

“Se elabora primero un estudio que se esta actualizando, todavía no tenemos los resultados finales, Banobras, tiene también ya una proyección, tiene un esquema de financiamiento, pero también subversión, es decir, que subsidia la inversión de la infraestructura, aún no hay infraestructura, se construye en base a ese estudio de movilidad, sin ese estudio Banobras, no fondea, ni tampoco subvenciona ningún proyecto de este tipo”.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Morelia y los transportistas próximamente se reunirán, pues ellos tendrán la oportunidad de participar con concesiones y establecer un esquema de asociación.

El mandatario destacó que para la capital es necesario este tipo de transporte por la mala planeación y organización en el crecimiento de la población y su distribución en vivienda, informó Grupo Marmor.