Hija, esposa y nieto del alcalde de Tacámbaro están desaparecidos, tras su detención en EEUU

Fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado de Michoacán , han informado a esta redacción que el munícipe Artemio Moriya no ha presentado denuncia formal por la desaparición de sus familiares , por lo que hasta el momento no hay alertas o protocolos para iniciar la búsqueda de los desaparecidos.

"Al llegar a la frontera perdieron la comunicación y ya no supimos nada de ellos, ahí iba mi esposa, mi hija y mi nieto de dos años, (...) desde ayer tres, cuatro de la tarde perdimos la comunicación, hasta ahorita no tenemos nada de información de mi familia, y es lo que nos interesa es recuperarla y que esté bien", continuó diciendo el presidente municipal.

Eliza Flores Reportera Web

