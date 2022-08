Llaman a marcha pacífica por desaparición de Alejandro Álvarez en Uruapan, Michoacán

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. He trabajado como fotoperiodista y co conductora en la radio local. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán. Estoy lista para escuchar todo tipo de historias, me puedes contactar en mi correo electrónico elizabeth.flores@debate.com.mx