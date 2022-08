No hay condiciones políticas en el congreso para legalizar el aborto en Michoacán: SEIMUJER

Morelia, Michoacán.- En los últimos tres años, cuatro iniciativas para legalizar el aborto se han presentado ante el Congreso de Michoacán, ninguna se ha discutido, menos votado; Tamara Sosa Alanís, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) considera que no hay condiciones políticas en la actual legislatura para que el tema avance.

"Ahorita condiciones en el congreso no las hay, no hay condiciones políticas, las actuaciones de las diputadas y diputados no ha ido en ese sentido -del aborto-, no puede decirse que ahorita puede presentarse una propuesta que vaya en ese sentido", dijo Tamara Sosa.