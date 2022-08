Periodista José Lemus acusa persecución por la FGR y autoridades de Michoacán: "me van a matar"

Morelia, Michoacán.- El periodista de investigación José Jesús Lemus Barajas expresó tener miedo por su vida y su seguridad, señala que la Fiscalía General de la República (FGR) ha fabricado delitos en su contra, que sus domicilios en Michoacán y Ciudad de México han sido señaladas como "casas de seguridad", además de que lo vinculan con el crimen organizado.

"Me van a detener, lo menos sería que me detuvieran y que me presentaran ante un Ministerio Público, sin embargo, no va a ser así, me van a desaparecer, temo por mi vida, me van a matar, me van a matar y van a dañar a mi familia",dijo el periodista Jesus Lemus en un video que subió a sus redes infomativas.