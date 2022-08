Policía de Morelia infracciona a indigentes a pesar de ser violatorio de derechos humanos

Morelia Michoacán.- Las personas indigentes ahora son el blanco fácil de la Policía de Morelia, el proyecto #MoreliaBrilla, impulsado por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, contempla que las personas vulnerables en situación de calle sean sujetos a una amonestación, multa, trabajos comunitarios y hasta el arresto por su condición.

Uno de los ciudadanos infraccionados va por la calle pidiendo dinero para poder pagar la multa que le impuso un elemento de la Policía de Morelia, quien muestra la "Boleta de Infracción por Falta Administrativa" a las personas para que le puedan apoyar a recaudar el dinero de la infracción.

Boleta de infracción por "Vagancia" emitida por la Policía de Morelia.

El reglamento no define con exactitud el monto de la multa que se les deberá de imponer a las personas que ya han sido infraccionadas, la Tesorería del Municipio de Morelia podría cobrar a estas personas la cantidad de hasta 4 mil 811, contemplando que la ley establece que las multas no podrán exceder de 50 UMA.

Si bien el reglamento contempla la infracción a las personas que ejercen la vagancia, esto ya ha sido declarado como violatorio de derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta situación ya ha sido condenada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), quien ha calificado de "idiotez" la forma de actuar de los elementos de la Policía de Morelia, quienes están a cargo del comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi.

"Me parece una idiotez, esa es la realidad. Precisamente la Suprema Corte y los Tribunales Federales ya resolvieron que no puede ser materia de delito este tipo de cosas, tampoco puede ser infracción administrativa y, por lo tanto, no existe la posibilidad de que se infraccione con dinero o con trabajo a estas personas por este simple hecho, porque también no sabemos si son discapacitados, si están privados de inteligencia o alguna otra cosa", declaró Marco Antonio Tinoco, titular de la CEDH en Michoacán.