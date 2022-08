Pueblos Unidos luchaba contra extorsión de los cárteles: familiares de 167 detenidos en Michoacán

“Nosotros no existíamos, existimos en el momento en el que el pueblo se cansó de tanta impunidad, entonces se levantó en armas, ahí el gobierno si volteó a vernos, porque ahí para el gobierno ya fuimos unos delincuentes, así nos tachan ellos, pero no se ponen a ver ¿por qué agarraron esa arma?, por defender a sus familias, porque realmente están haciendo el trabajo”, señaló al finalizar la entrevista.

La gente que está en el camellón de la avenida acueducto frente a las oficinas de la FGR recalcan que Pueblos Unidos es un verdadero grupo de autodefensas, que no tienen relaciones con los cárteles y que se les busca como apoyo cuando hay algún problema, pues la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano no los apoyan cuando el crimen organizado entran a sus comunidades.

“Eso es una gran mentira, ellos no se dedican a extorsionar gente, se dedican a cuidar a su pueblo, a cuidar a su gente, son campesinos que se enfadaron de que nos estaban quitando el sustento de nuestras familias, se enfadaron de estar pagando por su mismo trabajo, por eso es que empezaron, se hicieron de armas, a lo mejor sí de manera ilegal, pero no se iban a poner a pelear con palos, ni con escobas, y el gobierno se iba a seguir riendo de nosotros y la delincuencia igual”, aseguró la señora Isela.

“Queremos que liberen a los que agarraron ayer en el operativo en Tiamba, porque son campesinos, es gente que lo único que hizo fue hacer lo que el gobierno no hizo, porque cuando nos extorsionaban, cuando nos pedían no era poco, nos decían: tú, tú y tú, queremos 120 mil pesos y en ocho días los queremos ¿Dónde estaba el gobierno?”, señala la señora Isela.

