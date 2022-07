Sacan pistola a Carnal

CIUDAD DE MÉXICO 28-Jul-2022 .- Los Dos Carnales vivieron un momento de terror sobre el escenario luego de que en un concierto en el municipio de Ario de Rosales, Michoacán, un fan sacara una pistola.

Hay un video que circula en redes sociales donde se muestra cuando Poncho Quezada, cantante de la banda de regional mexicano, detiene el show para encarar al tipo que presumía su arma.



'Pérame, 'pérame... ¿por qué me enseñas la pistola, viejo? No me la enseñe viejo, no me va a asustar con eso compa, yo soy un hombre, viejo, esa madre es más valiente que nosotros o qué. Esa madre no es más valiente que yo, viejo. Póngase verga", dice el músico bastante molesto.