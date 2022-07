¿Tiktoks en plena inundación? ¡Claro, esto es Morelia!

Morelia, Michoacán.- Una tromba calló sobre Morelia, las autoridades dicen que fueron 400 familias afectadas, las redes sociales demuestran que fueron muchas más; pero no todo es tristeza, algunas personas disfrutaron haciendo tiktoks, videos y hasta memes durante la inundación.

Mariano Bolaños es un joven que ante la tragedia optó por la creatividad, no es la primera vez que sufre una inundación y este año decidió subir un TikTok en el que se le ve disfrutando de una copa de vino tinto en medio de un cuarto inundado.

"Inundado... pero jamás derrotado", con sus gafas obscuras y bailando, es como Mariano dejó ver como es una casa inundada en Morelia, a pesar de que el agua no subió demasiado, sus muebles alcanzaron a mojarse.

Él vive en la colonia Industrial, una de las colonias que todos los años sufre de quedarse bajo el agua, no hay año en el que no haya calles inundadas, Mariano cuenta que la primera vez que le sucedió su humor no fue tan bueno como el de este año.

"En lo personal, de ninguna manera hice ese video en tono de burla, sé que hay gente que le fue mucho peor que a mí, pero por lo mismo me surgió la idea del TikTok, intentar hacer llevadero para todos esta situación", cuenta Mariano para Debate.

Otra de las que se puso creativa en TikTok fue Victoria Pizarnik, su casa está en el Centro Histórico, el año pasado las autoridades renovaron su calle, sin tomar en cuenta que algunas de las viviendas de la zona están a desnivel, y las vialidades las dejaron al ras de las banquetas, lo que ocasiona que cada que llueva, su casa se inunde.

Ella hizo un TikTok que tituló "Vida tercermundista nivel: me inundo cada que llueve", claro esto por la situación antes descrita.

"Ayer me sentía más que nada respaldada por Mariano porque fue como "nos estamos riendo y diciendo que son Tiktoks tercermundistas, pero wey, ¿cuántas cosas no hemos perdido?, y la gente ha de pensar que estamos como si nada, pero con llorar no vamos a solucionar nada", contó la señorita Pizarnik.

Además de que dice que en esta ocasión corrieron con suerte, pues el agua no afectó demasiado la casa, sin embargo, en otros años la ha sido de terror.

"Pues fíjate que esta vez no nos inundamos tanto, pero siempre es un shock el hecho de no poder salir con la tranquilidad, de que en la casa no se meta el agua y que aunque no es un caso tan drástico como en Prados Verdes sí lo ha llegado a ser, de ver la sala flotando, el nivel alcanzar colchones y cosas así", relata Victoria.

Y es que en la colonia Carlos Salazar el agua llegó a una altura de hasta 1 metro y treinta centímetros, cientos de familias tuvieron afectaciones mayores en sus viviendas, todos los enceres domésticos se vieron dañados, pero eso no frenó la diversión, en video quedaron inmortalizados dos niños jugando a surfear en medio de su calle inundada.

Otro video es de un joven que sacó su canoa y se puso a remar en plena inundación. En otra gravación hay un tinaco nuevo flotando en medio de la calle, mientras un señor se escucha riendo a carcajadas diciendo "ya que se lo lleve la chingada".

En redes los memes no se hicieron esperar, el alcalde de Morelia, fue uno de los principales protagonistas de los memes, pues Alfonso Martínez Alcázar, decidió salir a las colonias afectadas, para ver con sus propios ojos los daños que había dejado la tromba.

Martínez Alcázar fue captado en video ayudando a sacar a un taxi varado en pleno encharcamiento, luego se vio en una patrulla 4x4 donde el agua llegaba a la mitad de la puerta, y después hasta en las cocinas de las familias afectadas, todo a través de redes sociales.

El alcalde se encontró con una ciudad inundada por todos lados, Protección Civil del estado informó que se inundaron cerca de 24 colonias, pues los drenes de agua de los ríos que atraviesan la ciudad fueron cerrados para evitar mayores daños.

Aquí te dejamos la recopilación de todos los videos.

¿Tiktoks en plena inundación? ¡Claro, esto es Morelia!

