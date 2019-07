Abren nuevo albergue para niños migrantes en Texas

Carrizo Springs, Texas.- Un extrabajador de un campo petrolero en un camino de tierra en un área rural de Texas se ha convertido en el centro de detención más nuevo del gobierno de los Estados Unidos para detener a niños migrantes después de que abandonan las estaciones de la Patrulla Fronteriza, donde las quejas de hacinamiento y de condiciones sucias han provocado una situación mundial. grito.

Dentro de la cerca de alambre que rodea el sitio hay canchas de fútbol, una carpa gigante con aire acondicionado que sirve de comedor y remolques que se pueden usar como aulas y lugares donde los niños pueden llamar a sus familias.

Los remolques largos que una vez se usaron para alojar a los trabajadores en suites de dos habitaciones se convirtieron en habitaciones compartidas para 12 personas, con dos pares de literas en cada habitación y en la sala de estar.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que hay cerca de 225 niños retenidos en el sitio en Carrizo Springs, con planes de expandirse hasta 1,300, lo que lo convierte en uno de los campamentos más grandes del sistema de gobierno de los EE. UU.

Foto: AP.

El gobierno dijo que el centro de detención le dará a la Patrulla Fronteriza una capacidad muy necesaria para recibir a más niños de la Patrulla Fronteriza y evitará su detención en estaciones como la de Clint, Texas, donde los abogados informaron el mes pasado que unos 250 jóvenes estaban recluidos en celdas. Alimentos, agua y saneamiento inadecuados. De los niños detenidos en Carrizo Springs, 21 habían sido detenidos anteriormente en Clint, dijo el portavoz de HHS Mark Weber.

HHS dijo que la ubicación de Carrizo Springs es un ambiente cómodo para los niños mientras esperan a que se les coloque con familiares o patrocinadores en los Estados Unidos.

Pero los defensores de los inmigrantes y otros comparan estos lugares con los campos de prisioneros para niños y les preocupa que el lugar aislado a 180 kilómetros de San Antonio, la ciudad principal más cercana, haga que sea más difícil encontrar abogados para ayudar a los adolescentes con sus casos de inmigración.

Los defensores se han quejado de que los centros de tenencia más grandes del HHS, una instalación en Homestead, Florida, un Walmart convertido en Brownsville, Texas, y un campamento de tiendas de campaña ahora cerrado en Tornillo, Texas, han traumatizado a los niños debido al hacinamiento y al personal inadecuado.

"Todo esto es parte de un sistema moralmente en bancarrota", dijo el representante Joaquín Castro, un demócrata de San Antonio.

Foto: AP.

También está el enorme costo: un promedio de $ 775 por día para cada niño. HHS planea pagar hasta $ 300 millones hasta los servicios bautistas sin fines de lucro Baptist Child y Family para administrar el sitio de Carrizo Springs.

El gobierno permitió a The Associated Press visitar el martes y distribuir fotos y videos, aunque la AP no pudo mostrar las caras de los niños debido a las restricciones de privacidad.

Los niños y las niñas se mantienen en edificios separados y siguen horarios separados. Han decorado sus habitaciones con dibujos de superhéroes y las banderas de sus países de origen, incluidos Guatemala y El Salvador. Muchos niños sonrieron y saludaron a los visitantes mientras pasaban. Varias chicas tejían hilos de sombreros y brazaletes.

Una serie de tiendas de campaña sirve como enfermería, con enfermeras a mano que tratan a unos pocos niños por piojos y síntomas similares a los de la gripe.

El desayuno es a las 7 am, seguido de fútbol, luego seis horas de clases de lectura, escritura, estudios sociales, ciencias y matemáticas.

En la clase de lectura del martes, se les pidió a los estudiantes que practicaran recitando el juramento de lealtad en inglés. Muchos lo hicieron vacilante antes de que los maestros llamaran a un alumno al frente para que los guiara. Después de que terminó, toda la clase aplaudió.

Foto: AP.

HHS dijo que el objetivo es hacer que los niños pasen por el centro de detención y que a otros les guste lo más rápido posible. El departamento dijo que ha acelerado la colocación de los niños con patrocinadores a un promedio de 45 días, en comparación con los 93 días de noviembre pasado. Una clave, dijo el HHS, fue eliminar el requisito de que a todos los familiares adultos se les tomen las huellas dactilares antes de poder sacar a un niño de la custodia.

"Esta instalación tiene que ver con la unificación", dijo Weber, el portavoz de HHS.

El centro de detención se está abriendo entre un número récord de familiares aprehendidos en la frontera y miles de niños que viajan sin sus padres mientras huyen de la violencia y la pobreza en América Central.

Baptist Child and Family Services también dirigió el campamento de Tornillo, que se inauguró el verano pasado cuando miles de niños fueron separados de sus padres por la política de la administración de Trump. Tornillo llegó a 2.800 niños hasta que se cerró en enero.

Foto: AP.

El presidente de BCFS, Kevin Dinnin, dijo que se había negado en diciembre a llevar a más niños a Tornillo porque el campamento los mantuvo durante tanto tiempo, una decisión que llevó a su cierre. Dinnin dijo que resolvió nunca abrir otro centro de emergencia como ese, pero las condiciones reportadas en la custodia de la Patrulla Fronteriza cambiaron de opinión. Dijo que también cree que HHS está haciendo más para procesar a los niños más rápidamente.

"Al final del día, nuestra filosofía ha sido ... mantener a los niños fuera de las celdas de la cárcel de CBP", dijo Dinnin.

Jonathan Ryan, director ejecutivo del grupo legal RAICES, dijo que su organización está lista para enviar abogados a Carrizo Springs, pero está esperando la aprobación del gobierno.

"Solo queremos entrar y trabajar con esos niños", dijo Ryan. "Los niños que han sido detenidos, que han pasado por privaciones y jaulas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, son potencialmente liberados sin haber tenido acceso a asesoramiento legal y pruebas de detección".