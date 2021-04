Alertan crisis humanitaria por situación de niños migrantes en frontera México - EEUU

El pasado 1 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó de la creciente militarización de las fronteras y del endurecimiento de las políticas migratorias en la región norteamericana que se agravó con la pandemia, y que se aunó a la restricción de acceso a los territorios fronterizos de las personas que cruzan de manera ilegal y que ha afectado principalmente a las infancias acompañadas y no acompañadas que intentan llegar hacia Estados Unidos.

Durante una conferencia para Tejiendo redes en la infancia, especialistas en protección de los derechos humanos infantiles, hicieron un llamado urgente a crear y aplicar mecanismos de protección para ellos, y a que se priorice la seguridad de las infancias en movimiento.

Activistas unen esfuerzos

El 13 de abril del 2021 la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe realizó el programa ¿Cuál es la situación de la niñez migrante en la frontera norte?, que contó con la participación de actores internacionales en el tema:

La Vicepresidenta de Programas Internacionales de Kids In Need of Defense (KIND), Lisa Frydman; una especialista en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de El Salvador, Celia Medrano; Benjamín, participando por el organismo Infancia Cuenta en México y la opinión de Karen, una adolescente mexicana.

La conducción se llevó a cabo por Juan Martín Pérez García, Coordinador Regional de Tejiendo Redes Infancia, quien dio voz a cada uno de los participantes.

Países sin voluntad de cambio

Durante su participación en la conferencia la activista Lisa Frydman de la organización KIND, afirmó que los países de origen de los migrantes deben de trabajar en equipo con otros países de la región Latinoamericana para garantizar la protección de los derechos de la infancia, al mismo tiempo que se aborden las causas principales de la migración infantil, de tal manera que los mecanismos de protección internacional se fortalezcan, pues urge encontrar soluciones frente a la crisis humanitaria de la niñez migrante, en vista de que estados unidos el país destino aún no resuelve la problemática vigente desde el año 2014, cuando el ahora expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se refirió al fenómeno de migración como una “crisis humanitaria”, cuya situación no ha cambiado en este 2021, “el actual gobierno de Joe Biden ha permitido que la niñez migrante no acompañada ingrese a territorio norteamericano”, lamentó Lisa.

La situación infantil es Inhumana

“En este momento hay 20 mil niñas, niños y adolescentes no acompañados que están en custodia del departamento de salud en los E.U. y 3 mil más en resguardo de la patrulla fronteriza, exponiendo a las infancias a situaciones de violencia”, refirió Frydman. Por su parte, Celia Medrano, especialista en DDHH, comentó que, en el Triángulo del Norte de Centroamérica, no se han garantizado condiciones de seguridad y dignidad a la niñez y sus familias, quienes se ven forzados a migrar. Medrano dejo en claro su preocupación por la falta de reconocimiento y dimensión de la emergencia humanitaria. “Los niños no deberían de ser encerrados en una jaula, siendo abordados como un problema y no como sujetos de derechos humanos; se les debe proteger con mecanismos creados para esta situación de emergencia, mejorando las condiciones de asilo, evitando expulsar a niñas, niños y adolescentes que seguramente más adelante reiniciaran el ciclo de la migración, debido a la situación de vulnerabilidad que enfrentan en sus países”, declaró.

Los jóvenes deben elegir

Ante de la crisis humanitaria que se vive en la actualidad, la joven Mexicana Karen, como porta voz de las juventudes latinoamericanas expresó algunas de las interrogantes y preocupaciones de sus coetáneos, mencionando las dificultades y el rechazo que vivencian las personas migrantes a lo largo de su caminar, aun cuando muchos están buscando reunirse con sus familiares, en especial los niños y niñas no acompañados y por lo tanto deberían ser recibidos y apoyados. Karen invito a todos los jóvenes a informarse sobre las implicaciones de las políticas establecidas por sus gobiernos en el fenómeno migrante. “Nosotros seleccionamos a quienes nos van a gobernar, por lo tanto, está en nuestras manos tomar acciones para buscar ideas y exigir soluciones”, recalcó.

Países deben actuar

Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes lamentó que en medio de esta crisis humanitaria se prioricen los acuerdos comerciales y diplomáticos y se dejen de lado los aportes a los derechos humanos. “Es urgente buscar mecanismos de protección, y que la seguridad de las infancias en movimiento no sea un tema de policía migratoria, sino un tema de derechos; pensar en mecanismos transversales podría significar salvarle la vida a un niño, niña o adolescente en migración”, destacó.

Por su parte, el integrante del grupo de participación infantil de la Red por los Derechos de la Infancia México quien participó en la publicación amigable de “La Infancia Cuenta en México”, señaló que en esta se emitieron algunas recomendaciones a los gobiernos involucrados en el fenómeno migratorio de Latinoamérica, entre las que se encuentran: la elaborar un protocolo de atención específico de la niñez migrante, cambiar el concepto de “migrantes” y darles el trato de “personas”, al mismo tiempo que se contrarresten las causas de la migración en los países de origen.