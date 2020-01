Aumentan casos de varicela en migrantes en Ciudad Juárez

Cd. Juárez, México.-El número de migrantes contagiados de varicela en el albergue operado por el Gobierno federal en Ciudad Juárez aumentó a 127, la mayoría menores.



El viernes pasado, la Secretaría de Salud de Chihuahua había reportado 72 casos en las últimas dos semanas.Este martes en conferencia de prensa, Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, informó que además de los 127 casos confirmados en el Centro Integrador para el Migrante "Leona Vicario", se encuentran siete más bajo sospecha.

El funcionario indicó que el brote de varicela registrado en el albergue ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel es atendido por una brigada exclusiva que realiza inspecciones diarias de las medidas preventivas y da seguimiento a los casos.Barrios detalló que de los 127 casos confirmados , 64 se han presentado en hombres y 63 en mujeres; y el 71% corresponde a menores de 15 años de edad.De las personas afectadas 57 son de Honduras, 25 de Guatemala, 27 de El Salvador, nueve de Nicaragua, cuatro de Venezuela, dos de Ecuador, uno de Cuba y dos mexicanos procedentes del estado de Michoacán.El médico dio a conocer que las autoridades federales enviarán entre hoy y mañana mil 300 dosis de vacuna que se empezará a aplicar de inmediato a las personas del refugio.Destacó que la varicela es una enfermedad contagiosa, y su mayor incidencia es en menores de 15 años, pero eso no significa que no pueda atacar a personas adultas. Su periodo de incubación es de 14 días en promedio, y los pacientes pueden iniciar con fiebre y dolor de huesos.Destacó que se diferencia de otros padecimientos propios de la temporada invernal por la aparición de pequeñas vesículas o máculas en la piel, de ahí la importancia de tener que permanecer en casa o en aislamiento, para evitar el contagio.Mencionó que al ser la incidencia mayor en menores de 15 años, los brotes se pueden presentar en guarderías, jardines de niños, incluso en primarias o en donde haya aglomeraciones.Además de la vacunación, puntualizó, la población en riesgo debe tomar medidas preventivas básicas para cortar la cadena de transmisión de esta enfermedad, como lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial, sanitizar regaderas y baños, ventilar la ropa personal, cobijas y colchones, porque el virus no sobrevive mucho tiempo a la desecación.Recomendó también que en caso de presentar alguno de los síntomas, se debe acudir al servicio médico para recibir el tratamiento oportuno y más adecuado. En casos especiales se puede reforzar con la vacunación.