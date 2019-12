Baja 70 por ciento flujo de migrantes hacia Estados Unidos

Ciudad de México.- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el flujo de migración hacia Estados Unidos bajó en 70 por ciento de mayo a noviembre de este año.

El funcionario sostuvo esta afirmación con base en cifras de detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en su territorio de la frontera sur.

De acuerdo con un informe mensual de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CPB, por sus siglas en inglés) presentado por Ebrard en la conferencia presidencial matutina, la cifra de detenciones pasó de 144 mil 116 en mayo a 42 mil 710 en noviembre, una reducción de 70.71 por ciento.

En junio, cuando inició la estrategia gubernamental de contención de la migración, hubo 104 mil 311 detenciones.

En julio, la cifra bajó a 81 mil 777; en agosto, pasó a 62 mil 707; en septiembre, a 52 mil 546; en octubre, a 45 mil 250, hasta llegar a los 42 mil 710 detenidos en noviembre.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la conferencia presidencial matutina. Foto: Agencia Reforma

"Con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas. Quisiera subrayar que ha tenido un papel muy destacado la Guardia Nacional, así como el Instituto Nacional de Migración, para lograr estos objetivos", destacó el Canciller.

El funcionario informó que un total de 280 mil 409 migrantes han sido "rescatados" de redes de traficantes, por parte de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y el INM.

Ebrard aseveró que la política migratoria de México no se ha "seguritizado", sin embargo, señaló que la GN no ha recibido ninguna recomendación de la CNDH.

No hemos seguritizado, al contrario, hemos introducido el concepto de desarrollo", sostuvo.

"No hay endurecimiento, hay el cumplimiento de la norma, endurecer sería no ofrecerles trabajo, estarlos persiguiendo o procesando judicialmente, sería que tuviéramos un cuestionamiento a la Guardia Nacional por si estuviera violando los derechos, eso no está ocurriendo".