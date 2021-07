Bebé de 2 años es regresado a Honduras tras ser abandonado cerca de camión con migrantes en México

Ciudad de México.- Fue regresado a su natal Honduras el bebé de apenas 2 años que encontraron hace unos días abandonado al lado de un camión que transportaba un centenar de migrantes, informó el Gobierno de México.

El bebé viajaba en "condiciones de hacinamiento junto a un centenar de personas migrantes" dentro de un camión, y fue entre maleza al lado de una carretera del oriental estado de Veracruz.

Tras el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, localizado a 11 kilómetros de la ciudad de San Pedro Sula, elementos de protección a la infancia del Gobierno hondureño asumieron la tutela del bebé.

Se espera que en las próximas horas sea llevado con sus familiares y "así completar el proceso de reunificación mandatado previamente por autoridades mexicanas".

Antes de la medianoche, el infante, "en perfectas condiciones de salud", y otros tres jóvenes menores de edad, fueron trasladados desde un albergue estatal hasta el Aeropuerto Internacional de Veracruz y de ahí a la Ciudad de México, en donde este viernes partieron con destino a este país centroamericano.

En los primeros días de julio, a través de los medios de comunicación, se dio a conocer que una mujer residente en Honduras afirmaba que el niño, encontrado por agentes de la Guardia Nacional y del INM el 28 de junio en el estado de Veracruz, era su hijo.

Las autoridades mexicanas y hondureñas llevaron a cabo "la verificación del parentesco" para así "garantizar el principio de reunificación familiar".

La región vive una ola migratoria sin precedentes y en los últimos años se han producido varias caravanas de centroamericanos que huyen de sus países hacia México y Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en mayo pasado se arrestaron a más de 180.000 migrantes a lo largo de la frontera estadounidense, la cifra más alta en más de dos décadas.

En junio, el CBP anunció una caída en la detención de migrantes en la frontera con México, con casi 95.000 personas.

Paralelamente, el Gobierno mexicano recibió un histórico de 51.654 solicitudes de migrantes que buscan asilo en el país en la primera mitad de 2021, la mayor cifra para un periodo similar.

