Campaña busca otorgar identificación oficial a indocumentados en El Paso

Tucson.- Una coalición de organizaciones en Texas anunció hoy martes una campaña para solicitar al Concejo de la ciudad de El Paso, Texas, que otorgue una identificación municipal a inmigrantes indocumentados.

“La ciudad de El Paso está lista para emitir una identificación municipal. Estamos pidiendo a los concejales que apoyen esta medida”, dijo Betty Camargo, directora de política de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), en conferencia de prensa.

Como parte de la campaña, denominada “Yo Soy El Paso”, la coalición ya ha recaudado más de 13.000 firmas de residentes que apoyan la medida, las cuales entregarán a los concejales.

También pondrán en marcha hoy un registro de llamadas en el que residentes de El Paso llamarán a sus representantes pidiendo su apoyo.

La BNHR estima que 10 % de los residentes de El Paso no cuentan con una forma de identificación oficial, es decir unas 70.000 personas.

El no poder obtener una identificación oficial es un gran problema para la comunidad inmigrante ya que sus integrantes no pueden llevar a cabo actividades esenciales como abrir una cuenta de banco o identificarse ante la policía y autoridades locales.

Otras ciudades a través del país, incluyendo a Los Ángeles y San Francisco en California, ya han adoptado medidas similares de forma exitosa.

El estado de Texas, al igual que Arizona, exige prueba de ciudadanía o residencia legal en Estados Unidos para obtener una licencia de conducir o una identificación oficial del estado.

En 2017 la ciudad de El Paso intentó aprobar la creación de identificaciones municipales, pero el esfuerzo fracasó debido al voto en contra del entonces alcalde Dee Margo.

La coalición está pidiendo que la identificación municipal sea para todas aquellas personas que viven en El Paso, incluyendo personas transgénero, sin hogar y aquellas a las que se les dificulta obtener una identificación.

“Mis hijos necesitan un medicamente controlado y cada mes debo comprarlo. Sin embargo, no puedo comprarlo porque no tengo una identificación. Por esto es necesario tener una identificación”, dijo Ivonne Álvarez, residente de El Paso.

Otros residentes se quejaron de que para obtener servicios básicos como abrir una cuenta de banco muchas veces les solicitan dos tipos de identificación, algo que no pueden cumplir.

En otros casos las matrículas consulares no son aceptadas como identificación válida, y otros más no tienen siquiera esa opción porque no hay consulados de sus países en Texas.