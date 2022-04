Cientos de ucranianos acampan en Tijuana en espera de cruzar a Estados Unidos

"Si nadie estuviera aquí sería un desastre, ya que muchos de los ucranianos quieren irse rápidamente a la garita para ingresar a Estados Unidos porque ya no tienen hogares, fueron destruidos por bombas rusas", recalcó el voluntario.

El anuncio del gobierno de USA que recibirá a cientos de refugiados ucranianos que huyen de la invasión rusa ha alimentado las esperanzas, y aunque la promesa sigue en pie, las autoridades estadounidenses han señalado que no cuentan con personal suficiente para procesar con rapidez las solicitudes, por lo que la fila se hace cada vez más larga.

