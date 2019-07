Comisión de DD.HH de México presenta libro para entender la migración 

México.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Raúl González Pérez, afirmó este lunes que el libro "Murales no muros" tiene como propósito ayudar a entender y concienciar a la sociedad sobre la migración.

"Si ustedes ven la portada, una portada blanca, una portada que su título es: Murales, no muros. Lo que tratamos de describir es que se tiene que entender la migración, la migración, precisamente en sus orígenes", aseguró el titular de la CNDH en la presentación de la obra.

En la presentación hecha en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México ha estado presente como invitada la bailarina mexicana Elisa Carrillo, quien recibió recientemente el premio Benois de la Danse en la categoría de Mejor Bailarina.

Publicado por esta comisión en diciembre del 2018, la obra tiene como uno de sus propósitos fundamentales "concientizar a la sociedad sobre la realidad migratoria que se vive en México por medio de la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes", apostilló.

El ombudsman mexicano reconoció que los Estados tienen derecho a regular la migración, a hacer que sea segura y ordenada, "pero siempre en la perspectiva de satisfacer los derechos contenidos" en los tratados firmados por México, en las leyes que el país tiene.

El título refleja "lo que podría ser toda una página editorial" y resuelve el dilema actual de la migración porque o se está a favor de la Libertad o del rechazo, indicó.

El libro "Murales no muros" presenta en cinco capítulos los muros las obras que fueron elaborados por migrantes en San Luis Potosí (centro del país), en Tecún Uman (Guatemala), en Tijuana (noroeste de México), en la capital mexicana los últimos dos.

El mural de San Luis Potosí lleva por título "I was here", el de Tecún Umano "Si en el cielo no hay fronteras que en la tierra nada nos detenga", el de Tijuana se llama "The Great Door" y "El gusano de fuego".

En la ciudad de México se pintaron los murales "De la Memoria al Muro. Mazahuas. Fuerza y lucha" y "Relatos de lucha, esperanza y refugio".