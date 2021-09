¡Como si fueran animales!: Agentes de la Patrulla Fronteriza intimidan con látigos a los migrantes

Estados Unidos.- A través de redes sociales circulan videos e imágenes de cómo es que la Patrulla Fronteriza usó látigos como amenaza a migrantes buscando una mejor calidad de vida.

La Casa Blanca condenó el uso de látigos como amenaza a migrantes haitianos, luego de que circularon imágenes de un agente fronterizo de Estados Unidos montado a caballo golpeando a varias personas en el campamento improvisado en el río de Texas.

Cabe señalar que en los últimos días, los migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, han estado cruzando de un lado a otro entre Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, México, y para comprar alimentos y agua.

Sin embargo decenas oficiales montados a caballo, han bloqueado el paso a los migrantes, además, los videos muestran a los agentes amenazando a los migrantes con sogas e incluso uno lanzó la cuerda cerca de la cara de uno de los viajeros.

"No creo que nadie que vea esas imágenes pensaría que es aceptable o apropiado", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki y agregó: "No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado".

Los migrantes trataron de huir / Foto: AFP

Algunos usuarios de redes sociales comentaron que la imagen de las personas migrantes de color huyendo que están siendo perseguidos por oficiales blancos a caballo, tenía ecos de las injusticias históricas sufridas por los afrodescendientes en Estados Unidos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raúl Ortiz, dijo que el incidente está siendo investigado para asegurarse de que no hubiera una respuesta "inaceptable" por parte de la policía.

Agregó que los agentes estaban operando en un entorno difícil, tratando de garantizar la seguridad de los migrantes mientras buscaban contrabandistas potenciales, supuestamente.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que los oficiales montados usan las riendas largas para "asegurar el control del caballo", pero agregó que se investigarían los hechos captados en video.

Mientras que el campamento debajo de un puente que cruza el río, divide la frontera, es el último foco rojo para las autoridades de Estados Unidos que buscan detener el flujo de miles de migrantes.

Cientos de migrantes habían regresado a México en medio de la incertidumbre sobre si serían deportados a Haití en vuelos organizados por Estados Unidos.

Los primeros vuelos de migrantes de Haití expulsados, aterrizaron en Puerto Príncipe el domingo pasado y al menos tres más estaban programados para aterrizar el lunes pasado.

Las autoridades de Estados Unidos cerró el paso fronterizo de Del Río el viernes, ante la aglomeración de personas y agregaron que el lunes seguiría cerrado y que la mayor parte del tráfico se había desviado al paso fronterizo de Eagle Pass, también en Texas, a unos 90 kilómetros al sur.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas dijo que se espera entre uno y tres vuelos diarios de repatriación de regreso a Haití, y agregó que se han desplegado una oleada de 600 agentes fronterizos. "Si vienen a Estados Unidos ilegalmente, será devuelto... su viaje no tendrá éxito", dijo.