¿Cómo vivir, estudiar o trabajar en Canadá? Experto responde

México.- La pandemia por Covid-19 no ha impedido que durante los últimos meses, los procesos de migración a Canadá se lleven a cabo para los mexicanos interesados en trabajar o conseguir la residencia.

José Carlos Madrigal, representante en América Latina de Primus Immigration, una firma de abogados migratorios con base en Quebec, destacó que para alcanzar con éxito un proyecto de vida en Canadá es mucho más seguro optar por los trámites legales, ya que, de no ser así, la mayoría de las veces las estadías terminan en deportaciones no deseadas o sanciones para nunca más pisar dicho país.

A través de la plataforma de Eventbrite y redes sociales de Debate, se transmitió la ponencia Vivir, Trabajar o Estudiar en Canadá, impartida por el especialista en migración José Carlos Madrigal.

Durante su participación, destacó que entre las claves importantes que el Gobierno de Canadá valora para los perfiles interesados en cualquiera de las tres condiciones antes mencionadas, se encuentran la edad, la profesión comprobable, los idiomas inglés y francés, así como poder demostrar recursos casi por 20 mil dólares canadienses para asegurar la estadía, un aproximado de 329 mil pesos mexicanos.

Estudiar o que los hijos estudien

José Carlos Madrigal cuenta con 11 años de experiencia en migración a Canadá y explicó durante su ponencia que una de las razones por las cuales las personas no empiezan el proceso migratorio para vivir, trabajar o estudiar en Canadá es porque no tienen la información correcta de cuáles son los primeros pasos que tienen que dar.

Ante esto, explicó que para conseguir una visa de estudios no se necesita ser mayor de edad, pero en cualquier de los casos, explicó que la escuela los debe aceptar a través de una carta. Una vez lograda la aceptación de la escuela, dijo que se tiene que conseguir el dinero suficiente para irse a Canadá; asimismo, poder comprobar en la escuela de Canadá el estudio que se requiere para poder iniciar su curso.

“Una de las ventajas de estudiar en Canadá es que, si nosotros tenemos una pareja, nuestra pareja puede ir con nosotros y podemos tramitar un permiso de trabajo que va ligado a la visa de estudios. Es muy sencillo conseguir una visa de trabajo abierta para la persona que nos acompañe”, enfatizó.

En este caso, si tienen hijos, de igual manera ellos pueden estudiar en Canadá. Otra condición importante que permite la visa de estudiante, es que se puede solicitar una visa de trabajo después de haber estudiado, válida hasta por tres años. En conjunto, es decir, desde la visa de estudiante, los años de trabajo con visa extendida y la experiencia, al final ayuda a buscar aplicar para una visa permanente.

José Carlos Madrigal destacó que una de las ventajas de ir a estudiar a Canadá es que se puede hacer el trámite rápido. No obstante, si la intención es ir a estudiar, explicó que Canadá requiere comprobar el recurso de 15 mil dólares canadienses (247 mil 441.05 pesos mexicanos) por cada año de estudios que se realice.

Si va una sola persona, son 10 mil dólares canadienses adicionales (164 mil 887.93 pesos mexicanos) para mantenerse en Canadá con el costo de la vivienda, ropa, súper, etc. Si se va con un acompañante, son 14 mil dólares canadienses (230 mil 808.00 pesos mexicanos), y si se va la pareja e hijo, son 17 mil dólares canadienses por año (230 mil 808.00 pesos mexicanos).

Destacó que hay diferentes becas que otorgan las universidades. Quienes estén interesados, se puede acercar a cada universidad y va a depender caso por caso. “Lo más importante es que las personas que quieren estudiar, no tengan ningún miedo, se acerquen a las universidades e incluso llamen directamente a los servicios escolares”, resaltó el experto.

Aplicar para un trabajo

La otra opción es el trabajo en Canadá. De acuerdo con el experto José Carlos Madrigal, trabajar en este país suena bastante atractivo para muchas personas, pero no es sencillo. Explicó que si se recibe una oferta de trabajo en Canadá, se puede tramitar un permiso de trabajo y esa es una gran entrada que se puede lograr.

Sin embargo, abundó que no es tan fácil que una empresa canadiense contrate a un extranjero para ocupar el cargo, pero sí se puede hacer y no le cuesta nada a las personas aplicar, sobre todo en los trabajos que se ofrecen en las páginas oficiales de Canadá o directamente en las empresas canadienses en México, por ejemplo.

“Mi recomendación aquí es que ir a trabajar a Canadá no sea la única opción que tengan de migrar. Si ustedes quieren ir a trabajar, está muy bien; pero si, además, están buscando alguna de las otras opciones para poder migrar, se puede avanzar”, expuso.

El experto de Primus Immigration destacó que, si una empresa los está llamando, lo más importante es que la empresa puede pedir que la persona pague el pasaporte o alguna traducción de los documentos, pero apuntó que se deben cuidar de las estafas. “Si la empresa que los está llamando le está pidiendo una fuerte cantidad de 7 mil a 10 mil pesos para tramitarles algo, para ayudarles o para conseguirles trabajo, hay que tener mucho cuidado”, advirtió.

Gracias al T-Mec, el Gobierno de México tiene algunos programas que le permiten a la gente ir como agricultor o en pesca a Canadá, y esos programas, dijo, se tramitan únicamente desde el Gobierno.

Para aplicar a algún trabajo en Canadá, es importante tener título profesional, alguna maestría, posgrado, etc. De lo contrario, advirtió que para Canadá es como si no hubieran estudiado.

Entre los perfiles profesionales con mayor oportunidad en dicho país, se encuentran la ingeniería, finanzas o marketing, según el experto.

Vivir en Canadá

Para migrar a Canadá se puede aplicar directamente a la residencia permanente, desde fuera del país y desde cualquier parte del mundo. José Carlos Madrigal dijo que hay varios programas a través de los cuales se puede aplicar.

El más importante es el programa general de Canadá, que se llama Canada Express Entry Immigration o en español, Entrada Exprés a Canadá; así como el programa de la Provincia de Quebec, que lleva el mismo nombre. Pero también hay otras opciones, como llegar como inversionista, una visa de emprendedor, artista, etc.

Pero ¿cómo pueden conseguir una visa permanente directamente desde México o cualquier otro país? José Carlos Madrigal destacó que el programa Entrada Exprés a Canadá es para todas las provincias de Canadá, excepto la provincia de Quebec. Es un programa que evalúa cuatro cosas principalmente. Si la persona no cumple esos cuatro requisitos, es muy difícil calificar.

Se trata de la edad, el nivel de estudios, la experiencia profesional y el nivel de idiomas. “Si nosotros tenemos un nivel de idiomas alto, puede ser inglés y francés, permite tener un buen perfil para el proceso”, añadió.

Para este programa, la edad idónea es hasta los 29 años. Al llegar a los 34, se empiezan a perder puntos para poder aplicar. Si una persona busca migrar en pareja, el mejor perfil de los dos es el que aplica y se mide en el programa. Otra de las cualidades de Entrada Exprés a Canadá es que requiere que se tenga un nivel escolar avanzado, que además de las licenciaturas, se tenga un posgrado o dos licenciaturas e incluso un nivel técnico extra; lo anterior, además del nivel avanzado de inglés e intermedio alto de francés.

“El Gobierno de Canadá no solo necesita que tengamos este perfil, lo que el Gobierno de Canadá no quiere es que lleguemos al país y no tengamos suficiente dinero para la estadía, es decir, que por falta de dinero nos pongamos a trabajar en cosas que no son la experiencia profesional”, detalló.

En este sentido, Canadá pide a una persona soltera comprobar 13 mil dólares canadienses (214 mil 293.95 pesos mexicanos) para que sean utilizados en los primeros seis meses; si se mudan en pareja, deben ser 16 mil (263 mil 746.40 pesos mexicanos), y si van con hijos, son 20 mil dólares canadienses (329 mil 648.46 pesos mexicanos).

“Este programa no se ha detenido en lo mínimo por la pandemia”, enfatizó Madrigal.

Para el caso del programa de la Provincia de Quebec, se evalúan más cosas. José Carlos Madrigal destacó que se evalúa la edad y, en este caso, es hasta los 36 años cuando comienzan a bajar los puntos para ser idóneos; también se evalúa el nivel de estudios, el área de formación, si se ha viajado antes a Quebec o si se tienen hijos.

En este programa sí es obligatorio que se tenga un nivel alto de francés; los dos si se va en pareja.

El experto en migración apuntó que otra ventaja de este programa es que pide cierto colchón económico, pero es mucho menor que el programa Entrada Exprés a Canadá. Una persona soltera puede llevar entre 3 mil y 3 mil 500 dólares canadienses (57 mil 703.62 pesos mexicanos); una pareja, 5 mil (82 mil 426.07 pesos mexicanos) y si tienen hijos, el monto debe ser mínimo de 5 mil 400 dólares canadienses (89 mil 028.45 pesos mexicanos).

Las personas mayores tiene oportunidad de residencia, mayormente, en el caso de que los hijos los reclamen o como inversionistas, demostrando un aproximado de 120 mil dólares canadienses (1 millón 977 mil 890.75 pesos mexicanos).

José Carlos Madrigal, representante en América Latina de Primus Immigration, destacó que pueden analizar el perfil gratuitamente de los interesados y, en caso de ser idóneos, representarlos para vivir, trabajar o estudiar en Canadá.

La firma de abogados es representada en Canadá por Isabel de Oliveira, cuya experiencia suma más de 32 años de casos exitosos. El proceso, una vez seleccionados idóneos por esta firma, tiene un costo de alrededor de 60 mil pesos mexicanos.