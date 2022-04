Con 10 millones de dólares buscan movilizar el voto latino en Arizona, USA

Estados Unidos.- La organización Chicanos por la Causa (CPLC) anunció este jueves una inversión de 10 millones de dólares en una campaña de medios, redes sociales y puerta a puerta en Arizona, en Estados Unidos, para invitar a los latinos a votar en las elecciones de noviembre próximo.

"En Arizona los hispanos somos el 30 % de la población, sin embargo muy pocos salimos a votar, tenemos los números, pero debemos salir a votar para cambiar esto", expresó a Efe David Adame, presidente de CPLC.

La campaña "Operación Muro Moreno" incluye una fuerte presencia en las redes sociales, medios de comunicación y métodos tradicionales como tocar más de 90.000 puertas, detalló.

Leer más: Habrá nuevo cheque de estimulo en USA con valor a $1,400 dólares

"Esta es una iniciativa sin precedente para movilizar a nuestra comunidad y que salga a votar", agregó. Además de los comicios legislativos y de gobernador, durante las próximas elecciones también estará en juego una iniciativa de ley que podría otorgar el derecho a los jóvenes indocumentados amparados bajo el programa de Acción Diferida (DACA) de pagar matrícula universitaria como residentes de Arizona, que es más barata que la de estudiantes internacionales.

Esto acabaría con una ley aprobada por los votantes en 2006 que niega este derecho a estudiantes que no cuentan con un estatus migratorio en Estados Unidos.

Adame indicó que el voto latino fue "clave" para la histórica victoria del presidente Joe Biden en 2020 en un estado tradicionalmente republicano.

El reto para movilizar el voto latino en Arizona será aun más grande debido a los esfuerzos a nivel estatal para reformar el sistema de votación.

"Ningún partido político, ni los republicanos, ni los demócratas están haciendo este tipo de inversión para movilizar nuestro voto. Ese es otro insulto a nuestra comunidad. Si podemos incrementar en un 10 % la participación de los latinos podríamos cambiar las elecciones", enfatizó Adame.

El lanzamiento de la campaña se hizo en el Santa Rita Hall, en Phoenix, un lugar histórico para la comunidad latina, donde el activista Cesar E. Chávez llevó a cabo un ayuno por 24 días en 1972 como parte de sus protestas a favor de los trabajadores agrícolas.

Adame además lamentó que han surgido muchos candidatos que están hablando mal de la comunidad latina, culpando a los inmigrantes de estar "invadiendo" Estados Unidos y de no ayudar en nada al país.

Leer más: ¿Qué es una visa humanitaria y cómo puedes tramitarla a USA?

El presidente de CPLC asegura que aun recuerda la frase que la ex gobernadora de Arizona Jan Brewer (2009-2015) que dijo sobre los hispanos que "no les prestes atención porque no votan".

En 2010 Brewer aprobó la polémica ley estatal SB1070, la cual otorgó el derecho a la policía de cuestionar es estatus migratorio de las personas que son detenidas, incluyendo por pequeñas infracciones de tráfico. Lo que resultó en la detención y deportación de cientos de inmigrantes indocumentados.