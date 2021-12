Crisis humanitaria migratoria debe ser prioridad para México y USA

México.- La crisis humanitaria ante fenómeno migratorio en aumento, el programa Quédate en México, aunado a asuntos de seguridad que han afectado a migrantes, como el accidente en Chiapas, son puntos negativos en la política internacional de México y su relación con Estados Unidos, señaló Ana Paula Ordorica, analista de El Universal y periodista de Televisa.

Puebla, Michoacán y Veracruz tienen el problema de carreteras cerradas por el tránsito de caravanas migrantes, dijo. Ana Paula expuso que no entiende la negociación que pudo haber realizado el Gobierno mexicano para continuar con el programa Quédate en México, donde migrantes esperan que se resuelvan sus juicios en nuestro país mientras se lleva a cabo la deliberación de sus casos en Estados Unidos.

Rafael Fernández de Castro, director del Center for U.S.-Mexican Studies, de la Universidad de California, en San Diego, criticó que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya desperdiciado el primer año de Gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, para profundizar la relación entre ambos países pues, dijo, el próximo año, EE.UU. estará sumido en elecciones y la Casa Blanca no volteará a ver mucho a México, mientras que criticó que AMLO rompiera una regla de oro que se lleva a cabo desde los 90 en la diplomacia mexicana, que es no politizar la relación con EE. UU., indicó Fernández de Castro.

Los expertos participaron en el marco de la conferencia organizada por El Universal con periódicos asociados en red, como Debate, el Centro de Estudios de Estados Unidos y México, Universidad de California, San Diego, a través de la Escuela de Política Global y Estratégica, quienes analizaron la relación de Joe Biden y el presidente López Obrador.

Leer más: Camioneta de INM atropella a dos migrantes de caravana en Puebla

Precisamente, Pía Taracena, docente de la Universidad Iberoamericana y reconocida analista internacional, explicó que vio positivo el primer año de relación de Biden con AMLO, pues se pudo recuperar la relación institucional que se había perdido con el expresidente Donald Trump y se han estrechado lazos a través de las visitas de diversos secretarios, como Kamala Harris, quien ha venido a fortalecer el programa de apoyo social hacia Centroamérica. Pía ve positiva la actitud de Biden hacia la colaboración con México, a pesar de que AMLO dio apoyo a Donald Trump incluso en tiempos electorales, mientras que destacó el trabajo en la relación bilateral del canciller Marcelo Ebrard. Comentó que es importante que las buenas intenciones puedan bajar a la realidad y prosperidad de la región.

Taracena destacó también la cooperación durante la pandemia, pues EE. UU. ha donado 10 millones de vacunas a México.

Problemática regional

Rafael Fernández de Castro, del Centro de Estudios México-Estados Unidos, añadió que el programa Quédate en México ha funcionado para EE. UU. para disuadir a los migrantes, quienes han terminado regresando a sus lugares de origen, pues no han querido quedarse a esperar en ciudades fronterizas nacionales, sin embargo, dijo, fue una imposición para México, pues fue una corte de EE. UU. quien ordena a Biden reinstalarlo.

El reto es mayor ahora, indicó la analista Ana Paula Ordorica, pues México no solo es expulsor de migrantes, sino que además de luchar por legalizar los que están indocumentados en el vecino del norte (11 millones), ahora es pensar que somos un país de cruce en un momento de crisis migratoria mundial.

Asesoría legal, vacunación contra covid-19, atención médica, otorgar fondos a albergues y organizaciones internacionales, que se procesen más rápido sus casos en EE. UU., son algunos ajustes al programa Quédate en México para migrantes centroamericanos, explicó la periodista Lila Abed, corresponsal en Washington, con maestría en la Universidad de Georgetown y conocedora de la relación de Estados Unidos y México.

“De aquí a las elecciones del 2022, Joe Biden sí o sí debe frenar migración, si no, no podrá retener mayoría débil en ambas Cámaras del Congreso y sabe que republicanos le van a pegar en tema migratorio. EE. UU. necesita la cooperación de México para que la Casa Blanca retenga el poder y que Biden no tenga un Congreso opositor”, comentó Lila.

El Gobierno mexicano debe abordar el problema de crisis humanitaria ante el fenómeno migratorio de manera integral y regional, puesto que hay 130 mil peticiones de asilo en México ante la Comar (Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados) aunque este organismo tiene el mismo presupuesto y personal, criticó la especialista de la Universidad Iberoamericana, Pía Taracena.

Leer más: SRE anuncia creación de grupo de acción inmediata contra el tráfico de migrantes

Para entender...

Caravanas

Alrededor de mil migrantes que integran la última caravana que llegó a México bloquearon la carretera de Puebla a la Ciudad de México, como protesta después de que la Guardia Nacional les cortó el paso, publicó El País. Reforma publicó que los migrantes denunciaron que una camioneta del Instituto Nacional de Migración intentó subir a dos compañeros a la fuerza. Podrían llegar la noche del sábado a la Ciudad de México, indican medios. Intentan llegar a la Oficina de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados, la cual se mantiene saturada de solicitudes.