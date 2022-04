Denuncian que niños migrantes sufren 'trato espantoso' bajo custodia de la CBP

Estados Unidos.- Defensores de los inmigrantes en los Estados Unidos presentaron una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denunciando el abuso continuo y el 'trato espantoso' de los niños inmigrantes, informó el jueves Americans for Immigrant Justice (AI Justice).

El grupo humanitario amentó que continúen las irregularidades reportadas por el 70% de los niños que entrevistaron en 2021, quienes 'refirieron haber experimentado condiciones o abuso' mientras estaban bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los niños sufren maltrato en forma de detención excesiva, abuso verbal y físico, privación de atención médica, falta de alimentos y agua adecuados, sometimiento a temperaturas irrazonablemente frías sin acceso a mantas, separación familiar y otras violaciones de derechos humanos, aseguraron los defensores.

"AI Justice y otras organizaciones han estado denunciando el abuso y el trato atroz de los niños inmigrantes a manos de CBP durante años, pero nada ha cambiado", dijo Jennifer Anzardo Valdés, directora del Programa Legal para Niños de AI Justice, en un comunicado.

La organización dijo que presentó la queja ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS el miércoles detallando "patrones de abuso y maltrato de niños inmigrantes".

La denuncia coincide con otras de otros grupos humanitarios como Kids in Need of Defense (KIND), Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Florence Immigrant & Refugee Rights Project (FIRRP), que representan a niños no ciudadanos no acompañados en todo el país”.

En abril de 2021, el Gobierno enfrentó una ola masiva de niños migrantes que cruzaron solos la frontera desde México, y llegó a tener a más de 23.000 bajo su custodia, según información proporcionada por EFE.

El arribo de menores no acompañados no se ha detenido. Según datos del HHS, hasta el 4 de abril había bajo su custodia 10.448 menores. Otros 509 estaban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).