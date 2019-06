Desciende número de migrantes que cruzan la frontera por Arizona

Phoenix, Arizona.- El número de detenciones de inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera desde México está en descenso y también ha bajado la ocupación en albergues e iglesias que ayudan a las familias centroamericanas en Arizona, informaron este sábado a Efe distintas fuentes.

José Garibay, vocero de la Patrulla Fronteriza Sector Yuma (Arizona), dijo a Efe que en las últimas dos semanas están realizando "de 100 a 200 aprehensiones", cuando el "promedio del mes pasado fue de 400 a 450 detenciones" de inmigrantes.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan anunció recientemente que preveía para este mes de junio una disminución del 25 % en el número de inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Si se cumple la predicción de McAleenan, el número de inmigrantes detenidos en la frontera con México podría ser de unos 108.200 este mes de junio, en comparación con los 132.887 que fueron capturados en mayo, según la Oficina de la Patrulla Fronteriza (CBP).

Jesús Vasavilbaso, portavoz de la Patrulla Fronteriza de Tucson (Arizona), dijo a Efe que las estadísticas muestran ligeras caídas en los cruces en la frontera sur y que en el sector Tucson, así como en toda la frontera sur en su conjunto, las familias centroamericanas siguen liderando las detenciones.

La tendencia a la baja la confirmó también Cristóbal Pérez, pastor del refugio para inmigrantes Helping with All my Heart en Phoenix (Arizona), quien indicó a Efe que el número de inmigrantes que se alojan allí disminuyó un 70%.

"Al punto que el miércoles pasado ni siquiera llego el camión de ICE (El Servicio de Inmigración y Aduanas) a dejar inmigrantes, antes recibíamos a más de 80, ahora estamos recibiendo apenas 30 personas", expresó.

Pérez comentó que empezó a observar la disminución en la afluencia a los albergues desde que a mediados de junio el gobierno mexicano desplegó 6.000 agentes de la Guardia Nacional de su lado.

"A partir de entonces casi no llegan los camiones de migración a dejarnos familias, muchas iglesias que brindaban ayuda a los migrantes ya cerraron en Phoenix por la falta de gente en sus albergues", señaló Pérez.