Destrozada, relata la muerte de su hija; se ahogó en el Río Bravo

Guatemala.- Una mujer guatemalteca de nombre Araceli Franco relata los duros momentos en los que perdió a su hija Magaby, quien tenía nueve años de edad y fue arrastrada por la furia del Río Bravo al intentar cruzar hacia los Estados Unidos con ayuda de un hombre, que se le conoce como uno de los "coyotes".

Entre lágrimas y completamente destrozada, Araceli cuenta cómo fueron aquellos momentos en los que perdió a su hija y explica que hizo todo lo posible por rescatarla, pero al final ya estaba muerta, pues se había ahogado tras ser arrastrada por las furiosas aguas cerca de la ciudad de Eagle Pass, Texas.

"Yo intenté de mil maneras, nadar y nadar, pero la saqué muerta. Y la saqué, no la sacaron nadie, yo la saqué", cuenta la mujer guatemalteca sobre aquellos momentos de angustia que vivió después de que su hija fuera atrapada por las aguas del Río Bravo cuando intentaban cruzar hacia los Estados Unidos.

"Era una niña llena de vida. Yo la quería mucho y en unos instantes se me fue. Llegó la ayuda, los primeros auxilios, me la entregaron y dicen: 'Lo sentimos mucho'", explica sobre aquel duro momento que ha cambiado su vida para siempre, pues no ha dejado de pensar en su pequeña.

"Yo a cada rato recuerdo todo lo que pasó porque el hombre en lugar de ayudarme se fue huyendo y yo con mis dos hijos. Por cuidar a uno descuidé el otro", apenas cuenta entre llantos y sollozos Araceli, quien estuvo acompañada por otra mujer durante la entrevista que ofreció para noticias Telemundo.

La noticia surge apenas a unos días de que un niño mexicano también de nueve años de edad murió por las mismas circunstancias, mientras era acompañado por su madre y su hermano; los tres fueron encontrados inconscientes por agentes fronterizos.

El niño, su madre y su hermano, de 3 años de edad, fueron encontrados inconscientes en una isla del lado mexicana del Río Bravo por la zona del Río (Texas) el pasado 20 de marzo. Y este es sólo uno más de los desafortunados eventos que ha provocado la furia de este lugar a personas que buscan migrar hacia el país estadounidense.