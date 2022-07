Documentaron su paso ilegal por 7 países y ahora presumen vida desde Nueva York

Fue un viaje largo desde Venezuela que los obligó a cruzar siete países para poder llegar a Estados Unidos y vivir el "sueño americano".

Daniel Suárez y sus acompañantes documentaron en redes sociales su día a día en esta peligrosa aventura para buscar una mejor calidad de vida.

Tuvieron que cruzar Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México para poder llegar a Estados Unidos. En su estadía en México presumieron su paso por Piedras Negras, Coahuila, a donde llegaron a pie procedente de Monterrey.

En sus posteos en redes sociales, Daniel dijo que se le pelaron los pies, se enfermaron y el cuerpo tuvo reacciones donde nunca antes había tenido.

En fotografías también mostró el recorrido por la selva del Darién, uno de los cruces más peligrosos de los que se aventuran a pie por Centroamérica.

Luego de siete semanas de recorrido, ahora Daniel y uno de los acompañantes en el viaje pudieron presumir que se encuentran en la Gran Manzana (Nueva York).

Los migrantes indicaron que buscan poner en alto el nombre de Venezuela en Estados Unidos. Además, dijo que las personas siembre deben perseguir sus sueños.

"Fueron 7 duras semanas la cual pasamos hambre, frío, nos llegaron a estafar mucho dinero y aunque no lo crean terminamos de llegar sin dinero, por cuestiones del destino yo tuve que caminar kilómetros en un desierto desde Monterrey a Piedras Negras, se nos pelaron los pies, nos enfermamos... donde el cuerpo tuvo reacciones la cual nunca había tenido antes, como también reímos y conocimos 7 países para llegar hasta acá y encantado con su hermosa gente la cual nos trató con mucho cariño porque pienso que los buenos somos más".

"Lloramos, en ocasiones dudábamos del proceso, pero no estábamos dispuestos a rendirnos, le doy gracias a Dios por todas sus pruebas, la cual me han hecho más fuerte, hoy en día nos encontramos en la Gran Manzana (New York) con las mismas ganas de dejar el nombre de Venezuela en alto, con metas, sueños, con ambiciones".

"Quizás no sea el mejor ejemplo a seguir, lo único que les puedo decir es que cuando se pongan en mente una cosa, nunca se rindan, sean necios y ante todas las cosas tengan fe en Dios, con la fe usted llega hasta la china, nunca lo olvide!!, es el post completo en Facebook de Daniel Suárez.