Embajada de USA advierte fraude en extensión de vigencia del pago de la visa

México.- La Embajada de Estados Unidos en México advirtió a todos los solicitantes de la visa norteamericana de posibles fraudes mediante los que se les promete extender la vigencia del pago de la solicitud.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la representación diplomática del gobierno de Estados Unidos dio a conocer que, en las últimas semanas, ha recibido diversos reportes de terceros que ofrecen el supuesto beneficio de prolongación de vigencia del pago a las personas que solicitan la visa, ello a cambio de una tarifa adicional.

De forma general, el pago del documento oficial para ingresar al territorio estadounidense tiene una vigencia de un año a partir de la fecha en la que se hace el depósito correspondiente.

Sin embargo, debido a las suspensiones de servicios diplomáticos por la pandemia de Covid-19, la vigencia se extendió hasta el próximo 30 de septiembre de 2023, es decir, resta más de un año.

La Embajada encabezada por Ken Lee Salazar dejó en claro que la medida aplica para todos los solicitantes de visa que se vieron afectados por los cierres, y que no es necesario que se pague un monto adicional al del trámite normal.

En tanto, la representación estadounidense señaló que los estafadores han optado dos mecanismos para fraudar a las personas: por un lado, ofrecen la supuesta extensión a través de medios virtuales, y, por otro lado, se encuentran afuera del Centro de Atención al Solicitante (CAS).

Ante esta situación, la Embajada de USA pidió a todos los solicitantes de visa que cuando se encuentren en las instalaciones del CAS no se acerquen a las personas que no se identifiquen como trabajadores del lugar, a la vez que solicitaron que no den información personal a gestores.

Señaló que el personal del Centro de Atención al Solicitante puede brindar toda la información relacionada con el trámite de la visa sin pedir ningún pago adicional, recalcando que el único costo por la visa de turista es de 160 dólares.

Cabe destacar que las personas que realizaron su pago y el mismo vencía entre 2020 y los primeros meses de 2023, podrán utilizarlo para programar su cita para el trámite o para acudir a la entrevista con el cónsul hasta septiembre de 2023.