Equipo de FGR viaja a Texas para investigar muerte de 50 migrantes en tráiler

En otro tuit, el titular de la SRE señaló que hay 2 mexicanos hospitalizados por deshidratación en el Texas Vista Medical Center, aunque sus identidades no han sido confirmadas aún.

"Sostuve llamada con el Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero , quien ha dispuesto abrir carpeta de investigación respecto a la tragedia en San Antonio Texas por hechos relacionados en nuestro territorio . Me comparte vuela equipo hacia Texas para ese fin", detalló Marcelo Ebrard.

Raúl Durán Periodista

