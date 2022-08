¿Eres inmigrante? Consigue asesoría legal gratuita en USA

Estados Unidos.- Si necesita ayuda con un asunto de inmigración, puede utilizar los servicios de un abogado de inmigración con licencia, en este texto te decimos que es lo que puedes hacer o donde recurrir para solicitar ayuda.

Una de las opciones, es que puede consultar al colegio de abogados local para identificar a un abogado que reúna estos requisitos.

Algunos estados expiden certificados a abogados especializados en leyes de inmigración. Dichos abogados han aprobado exámenes que demuestran que poseen conocimientos especiales sobre las leyes de inmigración.

En la actualidad, los siguientes estados publican las listas de especialistas certificados en los sitios web de colegios de abogados estatales: California, Florida, Carolina del Norte y Texas. Nota: es su responsabilidad decidir si contrata a un abogado o no. USCIS no apoya ni recomienda a ningún abogado en particular.

Si necesita ayuda legal con un asunto de inmigración pero no tiene suficiente dinero para obtener ayuda legal, existen algunas opciones de ayuda gratis o a bajo costo. Considere la posibilidad de pedir ayuda en uno de los siguientes lugares:

Organizaciones reconocidas: estas son organizaciones reconocidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés). Para que una organización sea reconocida, debe tener los conocimientos y la experiencia suficientes para prestar servicios a inmigrantes. Las organizaciones acreditadas pueden cobrar o aceptar solo tarifas muy bajas por estos servicios.

En www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports, podrá obtener una lista de las organizaciones reconocidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Representantes acreditados: estas son personas vinculadas con las organizaciones reconocidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Los representantes acreditados pueden cobrar o aceptar solo tarifas muy bajas por sus servicios. En www.justice.gov/eoir/recognition-accreditation-rosterreports, podrá obtener una lista de los representantes acreditados por la Junta de Apelaciones de Inmigración.

Representantes cualificados: estas son personas que prestan servicios gratis. Los representantes cualificados deben conocer las leyes de inmigración y las normas de procedimiento en los tribunales.

Los representantes cualificados pueden ser, por ejemplo, estudiantes o graduados de la carrera de derecho, con buen carácter moral, que tienen alguna relación personal o profesional con usted (familiar, vecino, miembro del clero, compañero de trabajo, amigo).

Proveedores de servicios legales gratuitos: el Departamento de Justicia cuenta con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos para personas que atraviesan procesos judiciales de inmigración.

Esta es una lista de abogados y organizaciones legales dispuestas a representar a inmigrantes ante los tribunales de inmigración. Los abogados y las organizaciones de la lista han acordado ayudar a los inmigrantes pro bono (gratis), solo en procesos de inmigración.

Algunos quizá no puedan ayudarlo con asuntos no relacionados con los tribunales, como solicitudes de visa, naturalización, etc. La lista puede obtenerse en www.justice.gov/eoir/free-legal-services-providers.

Te recomendamos leer:

Programa Pro Bono: por lo general, en cada oficina local de USCIS hay listas de organizaciones locales reconocidas y sus representantes, que ofrecen servicios pro bono.