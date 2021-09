¡Es un engaño! Exhibe Marcelo Ebrard que migrantes haitianos no están siendo ciudadanizados en Estados Unidos

México.- Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México reveló que los migrantes de Haití están siendo engañados, pues les dicen que hay un proceso en que posiblemente se entregue la ciudadanía de Estados Unidos, no obstante el proceso solo aplica para quienes ya estaban en dicho país.

En la conferencia Mañanera de este 21 de septiembre, el titular de la Secretaría de Relaciones exteriores reveló que refugiados de Haití que vivían en Brasil y Chile, están abandonando dichos países.

Ellos son los que han propiciado el destacable aumento de haitianos entre los migrantes detenidos en la frontera sur de México, y no están buscando ser refugiados. La mayoría quiere que se les deje pasar para llegar a Estados Unidos y buscar esa opción de ciudadanía, que no está disponible para los migrantes.

"El tema de un flujo migratorio reciente, muy notorio, notable, de personas de origen haitiano, que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití, tienen condición de refugiados en esos países. Entonces no están solicitando ser refugiados en México salvo un pequeño porcentaje, lo que están pidiendo es que se les deje libre el paso, prácticamente, para ir a los Estados Unidos.

Posteriormente explicó que hace meses en Estados Unidos se amplió el periodo del Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas de origen haitiano, que tuvieron por última residencia Haití, y que además, ya se encuentren viviendo en USA.

"La pregunta es ¿Por qué se está moviendo ese flujo? ¿A qué se debe? Se debe a lo siguiente; en Estados Unidos DHS (Departamento de Seguridad Nacional) dio a conocer, el 3 de agosto, que amplían los plazos, los términos de tiempo, hasta el 2023 de un programa que se llama TPS (Estatus de Protección Temporal), quiere decir, es una decisión en Estados Unidos, que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos que están haciendo trámites migratorios, lo que hicieron las autoridades de Estados Unidos fue ampliarles el tiempo para hacer su trámite", reveló Marcelo Ebrard sobre el trámite de refugio en Estados Unidos para las personas de Haití.

"Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile, les dijeron; "hay que irnos a Estados Unidos, rápido, para que a ustedes también les den el beneficio de esta disposición". Pero es para personas que ya están en Estados Unidos, no que lleguen, entonces la conversación versó sobre este tema particular y la necesidad de tener una respuesta regional, no solo sobre este flujo, que ha atravesado todos los países de América Latina, estamos hablando de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, porque los están engañando, es un periplo", exhibió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

"Imagínense, salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo, hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido porque nos van a dar la residencia o la nacionalidad americana posiblemente, entonces es un engaño monumental, eso no es cierto, entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande de información, eso por un lado", finalizó Marcelo Ebrard sobre la migración de haitianos en las últimas semanas.

Cómo ya se había informado anteriormente en Debate, el aumento de migrantes haitianos capturados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración ha aumentado notablemente en las últimas semanas, esta explicación de Marcelo Ebrard, que además es respaldada por información publicada por EFE el pasado 09 de septiembre, revela que los haitianos refugiados en Chile y Brasil están siendo engañados.