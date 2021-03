Estados Unidos busca transportar a migrantes a refugios cerca de Canadá, tras saturación

Estados Unidos.- El creciente aumento de los migrantes que cruzan hacía los Estados Unidos ha ocasionado la saturación de los centros de detención migratorio y que a su vez han obligado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) solicitar el apoyo para transportar a migrantes a estados cercanos a la frontera con Canadá para continuar con su procesamiento según lo informado por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con lo mencionado por el The Washington Post, los migrantes no serán llevados a Canadá, si no que serán ingresados a centros fronterizos en la frontera norte de Estados Unidos donde hay espacio y persona para procesar a los migrantes.

De acuerdo con los señalado en la publicación, los funcionarios han solicitado el apoyo aéreo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, esto luego de que al menos mil personas cruzaron el Río Bravo durante el fin de semana que se sumaron a otros mil migrantes que no han podido ser procesados.

Por lo llevarlos a centros fronterizos cercanos a Canadá es la última medida de la administración de Joe Biden para atacar la emergencia que cada vez se vuelve mayor con la llegada de más migrantes centroamericanos.

Hace tan solo algunos días, el secretario de Seguridad Nacional, Alejando Mayorkas solicitó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) el apoyo para albergar a miles de niños que cruzaron la frontera sur.

Actualmente el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene a su cargo a más de 8 mil 800 niños migrantes y la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza CBP a otros centenares más.