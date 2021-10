Estados Unidos planea pagar 450 mil dólares a familias separadas por política migratoria de Trump

Estados Unidos.- El Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Joe Biden, podría otorgar compensaciones de 450 mil dólares por persona a familias de migrantes que fueron separadas por la agresiva política migratoria de cero tolerancia impuesta por el exmandatario Donald Trump.

Esto de acuerdo con una publicación del diario The Wall Street Journal, quien señaló que los Departamentos de Justicia de Seguridad Nacional y de Salud has sostenido diálogos con abogados de migrantes que denunciaron trauma psicológico en los niños por lo que ahora solicitan la reparación del daño.

Según menciona el diario estadounidense, los montos de reparación de daños podrían alcanzar hasta los mil millones de dólares, sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas, por lo que hasta ahora no existe una certeza de que las partes involucradas lleguen a un acuerdo.

Se estima que unos 5,600 niños fueron separados de sus padres a través de la política de tolerancia cero impulsada por Donald Trump en 2018, y otros programas ejecutados en 2017.

Durante este periodo, el gobierno de Trump no consideró la reunificación de las familias afectadas, y hasta la fecha se estima que al menos uno 1,000 niños no han sido rencontrados con sus padres, de acuerdo con datos de la Casa Blanca, pues según mencionan los registros judiciales, aún no se ha localizado a más de 300 padres de estos niños separados, según una publicación de NBC News.

Según menciona la cadena de noticias, la administración de Joe Biden a designado un grupo de trabajo para rastrear a las familias de migrantes separados, pero pese al esfuerzo realizado. Solo se han logrado reunir a poco más de 50 familias.