Estos son los inmigrantes indocumentados que no califican para la reforma migratoria en EE.UU.

Estados Unidos.- El plan de reforma migratoria del presidente Joe Biden, ha dado nuevas esperanzas a los inmigrantes en Estados Unidos, esperanzas que se fueron con Donald Trump, sin embargo, no favorecerá a todos, pues algunos indocumentados no podrá acceder a la ciudadanía tan anhelada.

El presiente Joe Biden, la semana pasada, ordenó reanudar la emisión de las “tarjetas verdes”, que fue suspendida por su predecesor Donald Trump durante la pandemia de Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cabe mencionar que no todos los indocumentados que viven en Estados Unidos califican para regularizar sus permanencias, según lo informó Univisión.

Leer más: Con Joe Biden indocumentados "ven una luz en el camino" al reanudar la emisión de “tarjetas verdes”

Pues según advierten ambas cámaras del Congreso, ciertos extranjeros sin papeles que han cometido faltas y tienen determinados antecedentes, no podrán obtener los beneficios del plan.

Incremento de familias migrantes

Con la promesa de la nueva reforma migratoria de Biden, el paso de familias centroamericanas por Nuevo León ha aumentado y seguirá creciendo, anticiparon defensores de los derechos de migrantes, según lo publicado por Reforma.

Sin embargo, no han tomado en cuenta que, aunque ya no es Presidente Donald Trump, Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca, aclaró que aún no han reactivado todos los protocolos de atención a migrantes.

El Padre Luis Eduardo Villarreal, quien dirige Casanicolás, explicó que ha visto un incremento de familias migrantes: antes de la pandemia de Covid-19 tenían hasta 50 migrantes y un par de menores de edad, pero ahora albergan a más de 85 personas, en su mayoría familias.

"Hay otro discurso que dice que se van a regularizar los 100 millones de indocumentados que están en Estados Unidos", dijo. "Estas cosas, sin duda, alientan a que las personas suban a la frontera para probar suerte".

Casa Monarca también reportó en el 2015 un 80 por ciento de migrantes hombres, pero ahora son 55 por ciento hombres y un 45 por ciento mujeres.

Fases de la regularización

La iniciativa apunta a que los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir 16 años y que se conocen como dreamers, titulares de TPS ('Estatus de Protección Temporal') y ciertos trabajadores agrícolas accedan inmediatamente a la 'Green Card' y tres años más tarde califiquen para la naturalización.

Fase 1. Los inmigrantes elegibles podrán solicitar una residencia temporal por un período de cinco años;

Fase 2. Al término de ese plazo podrán acceder a la residencia legal permanente (LPR), también conocida como tarjeta verde (Green Card); y

Fase 3. Tres años después de recibir la LPR calificarán para tramitar la ciudadanía estadounidense por naturalización.

Leer más: Convocan a gran marcha el 1 de mayo en favor del plan migratorio de Joe Biden

Llega a Estados Unidos el primer grupo de migrantes

Hace apenas 8 días, los Estados Unidos recibieron al primer grupo de inmigrantes que aguardaban en México a su proceso de asilo en el país vecino, los primeros que llegan a territorio estadounidense después de que el Gobierno del presidente Joe Biden anunciara el desmantelamiento de una de las medidas migratorias estrellas de su antecesor Donald Trump.

Un grupo de 25 personas afectadas por el programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como "Permanezcan en México", instaurado por Trump, fue el primero en atravesar este viernes por el puerto de entrada de San Ysidro, en California, a bordo de un autobús.