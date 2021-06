Gobierno de Estaos Unidos piden a grupos humanitarios recomendación de migrantes para quedarse en el país

San Diego.- De manera discreta, el gobierno de Joe Biden, ha encargado a grupos humanitarios recomendación de migrantes se les debe permitir quedarse en Estados Unidos.

Esto con el fin de que en lugar de que los migrantes sean expulsados rápidamente del país bajo los poderes federales relacionados con una pandemia que impiden que las personas soliciten asilo.

El gobierno tiene como objetivo admitir en el país hasta 250 solicitantes de asilo por día que son referidos por los grupos y está aceptando ese sistema solo hasta el 31 de julio.

Para entonces, el consorcio espera que la administración Biden haya levantado las reglas de salud pública. Hasta ahora, un total de casi 800 solicitantes de asilo han sido admitidos desde el 3 de mayo, y los miembros del consorcio dicen que ya hay más demanda de la que pueden satisfacer.

Esta petición se produce cuando un gran número de personas está cruzando la frontera sur y mientras el gobierno enfrenta una presión cada vez mayor para levantar los poderes de salud pública durante la pandemia el coronavirus.

Cabe mencionar que son los grupos quienes determinarán las personas más vulnerables en México y sus criterios no se han hecho públicos.

Los grupos no han sido identificados públicamente a excepción del Comité Internacional de Rescate, una organización global de ayuda.

Los otros son Save the Children, con sede en Londres; dos organizaciones con sede en EE. UU., HIAS y Kids in Need of Defense; y dos organizaciones con sede en México, Asylum Access y el Instituto de Mujeres en Migración, según dos personas con conocimiento directo que hablaron bajo condición de anonimato porque la información no estaba destinada a la divulgación pública.

Asylum Access, que brinda servicios a las personas que buscan asilo en México, caracterizó su papel como mínimo. El esfuerzo comenzó en El Paso, Texas y se está expandiendo a Nogales, Arizona.

Un mecanismo similar pero separado liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles comenzó a fines de marzo y permite que 35 familias por día ingresen a los Estados Unidos en lugares a lo largo de la frontera. No tiene fecha de finalización.

En Nogales, Arizona, el Comité Internacional de Rescate se está conectando con los migrantes a través de las redes sociales y los teléfonos inteligentes para encontrar candidatos.

Planea remitir hasta 600 personas al mes a funcionarios estadounidenses, dijo Raymundo Tamayo, director del grupo en México.

Se está dando una consideración especial a las personas que han estado en México por mucho tiempo, que necesitan atención médica aguda o que tienen discapacidades, son miembros de la comunidad LGBTQ o no hablan español, aunque cada caso se está sopesando en su singularidad. circunstancias, dijo Tamayo.

Las autoridades fronterizas de EE. UU. Registraron el mayor número de encuentros con migrantes en más de 20 años en abril, aunque muchos fueron cruzadores repetidos que previamente habían sido expulsados del país. La cantidad de niños que cruzan la frontera solos también está rondando niveles históricos.