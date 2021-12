Gobierno mexicano es inconsistente y no tiene compromiso para resolver los problemas de migrantes

Por tanto, Cruz considera que es momento de que los hechos ocurridos llamen la atención al Gobierno federal y de la Secretaría de Gobernación, que tiene a su cargo el Instituto Mexicano de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que no únicamente se queden en lamentos y pésames, sino que verdaderamente se tome en las manos una estrategia real para atender a los migrantes.

Comentó, además, que este caso del reciente altercado en Chiapas en el que se evidencia a los migrantes en condiciones inhumanas, se dio a conocer solo porque ocurrió un accidente, sin embargo, para ella es seguro que no fue el primer tráiler que pasó al país cargado con migrantes en hacinamiento, además, “este tráiler que sufrió el accidente había pasado ya por diversos retenes y seguramente no lo revisaron o se dieron cuenta y aun así lo dejaron pasar”, lamentó, acusando con ello la evidencia de que “hay una gran red de corrupción de las autoridades mexicanas, que están siendo permisivas”.

El 12 de diciembre, después del lamentable accidente donde fallecieron más de media centena de migrantes, se hizo un despliegue de las unidades antimotines en la Ciudad de México, en lo que parecía tener la tarea de detener el avance de la caravana migrante en plena calzada Zaragoza a su paso por la urbe metropolitana, mencionó en su charla Vania Sánchez, mientras daba a entender que había una incoherencia por parte del actual Gobierno mexicano , al presentar un discurso en el que promete orden, respeto a los derechos humanos y seguridad, pero en la práctica esto no ocurre con los migrantes, ya que se les abandona a sus suerte, se les acosa y se abusa de ellos.

María Sánchez Reportera de Investigación

Ingresé a EL DEBATE en febrero del 2019, trabajo en la redacción de Culiacán. Tengo formación en Fact Checking y periodismo de datos, curso impartido por Knight Center for Journalism en las Américas, así también, otros cursos de formación en el ámbito periodístico como uso de lenguaje inclusivo y de periodismo especializado en derecho electoral. Actualmente escribo sobre una gran diversidad de temas desde las ciencias exactas hasta humanidades, en el departamento de Investigación de DEBATE apoyándome en búsquedas rigurosas en material oficial y científico, bases de datos gubernamentales y no gubernamentales, entrevistas a personalidades públicas, del medio político, académico, expertos en temas, así como a líderes de la sociedad civil, entre otros. Mi misión es dar a los lectores artículos con información veraz, relevante, útil y novedosa de diferentes campos en un lenguaje asequible, además de sensibilizar a la población con temas referentes a lo humano. Mi formación lo respalda. Estudié la licenciatura en química farmacéutica bióloga y una maestría en ciencias con orientación a la biotecnología ambiental en la Universidad Autónoma de Sinaloa. En 2020 recibí dos seminarios en el centro Transpersonal de Buenos Aires, Argentina, uno denominado Vínculos y emociones y otro más sobre Psicología y espiritualidad. Tomé un Diplomado para la Paz Aplicada impartido en Culiacán por la Universidad de San Diego, California, en 2018 y más tarde en 2019 participé como colaboradora en el proyecto de investigación “Todos tenemos una historia”, formando parte de la Comisión Ciudadana de la Memoria en Culiacán, organizada por el Instituto Transfronterizo de dicha universidad y como líder de equipo de investigación. Dediqué más de tres años de labor docente en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa, donde me formé en educación y participé en la elaboración de proyectos y documentos académicos. Formé parte de la Red de Educadores Ambientales de Sinaloa (REAS), donde participé en la elaboración del marco conceptual de la organización y su plan de trabajo. Tengo la intención de seguirme preparando y crecer en compañía de mis compañeros en EL DEBATE, y continuar haciendo con ellos las alianzas que nos han integrado como un equipo sólido dentro de la empresa.