Gobiernos de México y Estados Unidos deben dar solución a migrantes

México.- Ante la crisis migratoria actual en Estados Unidos, la sociedad civil transfronteriza ha cubierto por el momento las necesidades básicas de la población migrante en busca de refugio, sin el apoyo de los Gobiernos.

A nivel local, los mexicanos también se han unido, pero todos los esfuerzos serían temporales, declaró el doctor Everard Meade en una entrevista para EL DEBATE.

El abogado, activista y profesor de estudios fronterizos en la Universidad de San Diego, California, considera que la sociedad civil no tiene la misma capacidad que los Gobiernos, ni los derechos, ni los controles para actuar que alcanzarían estos para dar bienestar a quienes migran.

Resolver a tiempo necesidades

Sacando de la mesa la parte de las formalidades migratorias, de quién va a ser ciudadano o quién no, a quién se le va a dar el estatus de refugiado o no, se tiene que entender que hay una crisis migratoria regional en la frontera de México y Estados Unidos que es necesario resolver desde el humanitarismo, comentó el doctor Everard Meade, de manera que se disuelvan las necesidades más básicas de los migrantes, pero también se agilicen algunas de las formalidades migratorias, dando, por ejemplo, visas temporales y permisos federales para trabajar, pues cuando esto no se tiene, los migrantes son muy vulnerables, incluso, las mismas Policías pueden extorsionarlos y explotarlos.

Los Gobiernos deben dar soluciones integradoras, sugirió. Para los centroamericanos, por ejemplo, algo clave es que formalicen el estatus de los familiares en Estados Unidos, porque ellos envían dinero a sus comunidades y, si este dinero no llega o si hay duda sobre ese dinero, eso presiona más a quienes esperan esos recursos, empujándolos a migrar.

Imperante crear políticas migratorias

“La crisis no es ni será precisamente permanente”, mencionó el Dr. Meade, pero se tiene que tratar la cuestión de manera sistemática y desde el manejo de recursos de y para los migrantes, para lo que sería necesario generar más políticas migratorias en pro de solucionar el problema.

Por ejemplo: se tiene que apoyar que los migrantes tengan la habilidad de solicitar asilo político, se necesita un método de que hagan su declaración en sitio, en los consulados de los países receptores y emisores de migrantes, “esto cortará los negocios de los coyotes, de los que exportan a migrantes”, piensa Meade, para quien, ante todo, la situación actual migratoria merece la participación de los países que se involucran en la crisis, y actualmente son México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El dato: Campamento

Cerca de dos mil personas acampan fuera del puerto de entrada de San Ysidro-PedWest a los Estados Unidos, en Tijuana. La mayoría son de Centroamérica y buscan asilo, la mayoría están ahí desde hace más de dos años, y ahora, con la pandemia y otros factores, sus necesidades humanas se han vuelto imperantes de resolver (Everard Meade).

