Impulsa migración pobreza y violencia 

Reynosa.- En los saturados albergues para migrantes de las ciudades fronterizas, hay miles de extranjeros de muy diferentes partes del mundo: centroamericanos, cubanos, sudamericanos y hasta africanos.

No obstante, las historias sobre el porqué dejaron todo en sus países por buscar el "sueño americano" son similares: están huyendo de la pobreza y la violencia, ambas generadas por Gobiernos represores, y en busca de asilo político en Estados Unidos.

Eloy Ibáñez, ingeniero cubano, escapó a principios de marzo del régimen comunista de su país e hizo un viaje de más de un mes por Nicaragua, Honduras, Guatemala y de ahí a México hasta llegar a Reynosa.

"Fui discriminado en mi centro de trabajo por mi color, por expresar mis ideas tuve discrepancias, empezaron a perseguirme", dijo Ibáñez, quien se aloja desde abril en la casa migrante Senda de Vida.

No puedes quejarte, no hay libertad de expresión, si dices algo te va mal", afirmó. "Allá no ves una marcha de protesta como aquí.