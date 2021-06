Las Patronas, en pie de lucha por el migrante en México

Sinaloa.- El tren de carga conocido como La Bestia, que recorre México hasta llegar a diferentes puntos de la frontera norte, ha sido por décadas el aliado, pero también el verdugo de miles de migrantes centroamericanos.

Entre malabares y esfuerzos físicos se suben al tren con la esperanza de llegar a Estados Unidos, aunque en el trayecto saben que pueden enfermar, sufrir riñas, asaltos e incluso morir de hambre.

Una súplica por alimento “¡Madre, tenemos hambre! ¡Regálanos tu pan!” fue justamente lo que hizo que un grupo de mujeres en 1995 conociera a los migrantes de La Bestia en el punto de la comunidad La Patrona, Amatlán de los Reyes, Veracruz. Mientras el tren se detenía unos instantes, las mujeres compartieron con ellos su primer pedazo de comida y 26 años después su labor continúa.

Son ahora 15 mujeres llamadas Las Patronas, en honor a su comunidad y a la virgen de Guadalupe. La pandemia de SARS-CoV2 las ha enfrentado a la incertidumbre de adquirir alimento en grandes cantidades para los migrantes que por ahí pasan casi todos los días, pero también, asegura su coordinadora Norma Romero Vásquez les ha dejado claro que pase lo que pase su ayuda no debe parar, porque al migrante no lo detiene ni el miedo de contagiarse de un virus como el covid-19, con tal de salir de un país que lo maltrata.

“La gente siempre ha pasado, ni los muros ni el covid-19 los ha parado”, aseguró.

Rompiendo barreras

La Patrona, Amatlán de los Reyes, está a 214 kilómetros de Xalapa, la capital de Veracruz. Es un pueblo pequeño en el que abunda la naturaleza, pero que carece de lo que para algunos otros puede ser cotidiano, como hablar por celular. Norma Romero Vásquez tuvo que ubicarse en un sitio específico para poder platicar con Debate.

Había terminado precisamente una jornada ardua de cocinar para 300 migrantes y alimentarlos luego de que les avisaran que pasaría La Bestia con ellos. Romero Vásquez está en Las Patronas desde el inicio.

Recuerda que en ese momento eran 25 mujeres quienes se juntaban y con su propio dinero o productos de la región, armaban bolsas de plástico llenas de comida para el migrante. Sin embargo, dijo que a algunas de ellas comenzaron a infundirles miedo, diciéndoles que lo que estaban haciendo no era correcto, que las iban a acusar de polleras e infinidad de señalamientos que las hicieron dudar y desertaron del equipo.

“Los esposos también influyeron mucho porque decían ‘si tú te metes en problemas a ver cómo sales de ellos’. Entonces prácticamente se fueron saliendo poco a poco hasta que llegaron a quedarse 15”, narró.

Pero a pesar de lo que la gente decía, ver cómo otras se iban, ¿qué impulsó a Norma a seguir e incluso liderar al grupo?, contó que fue su creencia en Dios y la educación de sus padres. Dijo que cuando tuvo la oportunidad de voltear y ver a todos los jóvenes que viajan en el tren, se cuestionó qué estarían pensando sus mamás en ese momento al ver a sus hijos salir de su casa y no saber si regresarían o qué pasaría con ellos.

Entonces, compartió que su labor no es por ella misma, sino por sus sobrinos, su hijo que quizá un día tenga su propia familia y no le gustaría que migraran en esas condiciones.

Norma considera que Dios le ha enseñado el lado humano a través de esta experiencia, ya que al principio no entendía qué estaba pasando, hasta que tuvo la oportunidad de escuchar y sobre todo de investigar de dónde procedía tanta gente. Eso la volvió diferente y le cambió la vida.

“Hoy te puedo decir que antes no sabía y mi corazón no estaba totalmente completo, le hacía falta algo, algo que me hiciera sentirme feliz y hoy te puedo decir que desde que los conocí mi corazón está completo, soy muy feliz al ayudar a las personas, me siento muy contenta”, compartió para Debate.

Espíritus altruistas

Actualmente, Las Patronas no solo alimentan a los migrantes que van en el tren, sino también albergan a aquellos que les requieren el apoyo. Aseguró que desde el momento en el que ellos cruzan las puertas de su albergue forman parte de sus familias y los ven como tal. “Son personas que solamente desean una oportunidad y lamentablemente sus gobiernos no están haciendo nada por ayudarlos”, apuntó.

Incluso, recientemente una organización de Estados Unidos, de nombre Avaaz, las apoyó ante la emergencia sanitaria por covid-19, con la construcción del un salón de usos múltiples para que los migrantes puedan descansar dignamente debido a la pandemia.

Conseguir los alimentos para los migrantes considera que es una obra de Dios. Cree que así como él hizo vieran al tren La Bestia con los migrantes, también ha hecho que otra gente voltee la mirada y las ayude.

“Nos sorprende mucho cómo después de 26 años esta obra sigue dando luz y esperanza a muchos hermanos migrantes que han pasado y han hecho de nosotros una gran familia, porque no solamente son los migrantes y somos nosotras, sino toda la gente que se ha sumado y ha creído en el proyecto”, expresó.

Mujeres poderosas

La coordinadora Norma Romero Vásquez dijo que ha existido mucha transparencia en el manejo del apoyo. La gente ha confiado en su labor y, por tal motivo, destacó que no pueden fallarles. Consideró que tienen que seguir trabajando y que todos esos reconocimientos que han recibido no pueden echarlos a la basura y deben tener claro que cada reconocimiento que se les da, es un compromiso con la gente que está confiando en lo que están haciendo.

A lo largo de sus años de trabajo, Romero Vásquez ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo” 2013; Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, otorgado por el Gobierno de la República; reconocimiento de la Casa Anunciación del Paso Texas, como Maestras de Justicia y obtuvo una nominación al Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Además, en el año 2015, la revista Forbes México la colocó en la lista de las 50 mujeres más poderosas del país.

En más de una ocasión, el grupo ha tenido que aclarar que no pertenece a partidos políticos, sobre todo cuando algunos aspirantes usan su imagen alegando que apoyan la labor.

Enfrentar la pandemia

Romero Vásquez narró a este medio que durante el 2020 nadie se escapó de los efectos de la pandemia, incluidas ellas. Si bien, comentó que al inicio del confinamiento del año pasado tenían suficiente arroz y frijol para compartir con los migrantes y pensaban que en el 2021 la pandemia acabaría, lo cierto es que el problema de salud continúa y sus necesidades han comenzado a presentarse.

“En 2020 teníamos, gracias a Dios, para compartir con el hermano migrante, estos meses de este año empezamos a ver que se nos estaba bajando el producto, tampoco tratamos de estar molestando a la gente porque sabemos que también ellos están viviendo momentos difíciles, pero hay mucha gente de gran corazón que lo único que desea es ayudar con lo que tenga y creo que hasta ahorita nunca nos ha fallado”, comentó.

Incluso, dijo que han solicitado ayuda desde su página de Facebook para la gente que quiera y pueda, obteniendo una respuesta positiva. Contó que hay muchos dispuestos a ayudar a pesar de que la canasta básica ha subido demasiado. En los casos cercanos, dijo que se han movilizado para ir por la ayuda, pero para aquellos que están fuera de su región, han tenido que habilitar una cuenta bancaria.

“Entendemos también que mucha gente tendrá las ganas de ayudar, pero bueno, yo solo sé que con los buenos deseos y esas grandes oraciones que ellos dedican para los migrantes y para nosotros, qué más podemos pedirles, que sigan pidiendo por todos los que estamos aquí en lucha y por la gente que dice yo sí puedo dar, viene y da sus alimentos”, comentó.

El albergue de Las Patronas se ha mantenido abierto durante toda la pandemia, Norma Romero Vásquez explicó a Debate que tenían que ver cuánta gente pasaba enferma, lo cual, hasta por lo menos al mes de marzo 2021, no habían recibido a nadie con covid-19.

Manifestó que las activistas que colaboran en el albergue también se encuentran bien.

En este periodo han aplicado las medidas como la sana distancia, el cubrebocas, jabón y gel, así como la toma de temperatura. En coordinación con el sector salud dijo que se aplica la prueba de la gota gruesa que detecta enfermedades como paludismo, que se adquieren en el camino. “Dios los ama, porque mira que ni la pandemia los ha parado”, reafirmó.

Combatiendo los estigmas sociales

Para el grupo de Las Patronas es muy doloroso que se diga que el migrante es un delincuente, que es una persona que viene a hacer daño, porque consideran que si eso fuera cierto, el grupo no estaría funcionando desde hace 26 años.

Norma Romero Vásquez compartió que la experiencia de la muerte de un hondureño de 22 años la marcó para siempre, ya que fue testigo de lo vulnerables que son en ese momento cuando no hay ningún familiar a su lado para consolarlos, para darles las últimas palabras de aliento.

La activista destacó que lamentablemente todo eso ocurre por la falta de oportunidad en sus países, que hace que muchos de ellos tengan que salir y no saben si van a regresar, porque él, por ejemplo, ya no regresó a su casa.

“Se quedó aquí, en La Patrona, y ya está como un hijo al cual visitamos cuando vamos a ver a nuestras familias y lo tenemos en un lugar donde algún día su familia pueda venir a buscarlo o pueda venir a saber que ahí está descansando como cualquiera de nosotros”, contó.

En La Patrona ningún día es igual, reconoce Norma. Al terminar cada jornada no queda más que agradecer por la familia, el techo y los alimentos, así como por las obras que se les permiten poder compartir con los migrantes.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) desde enero del 2021 se han detenido a 34 mil 993 migrantes y tan solo en marzo más de 18 mil niños fueron detenidos por el Gobierno de Estados Unidos, cuando intentaban cruzar la frontera luego de recorrer México sin compañía de un familiar.

El Dato

Cifra Máxima

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense informó que las detenciones de migrantes en la frontera con Estados Unidos subieron un 71 por ciento en marzo con respecto a febrero, para sumar un total de 172 mil 331 personas detenidas. Lo anterior, representa la cifra máxima en los últimos 15 años.

