Lesionados y detenidos dejan enfrentamientos entre migrantes y Guardia Nacional en Chiapas

Chiapas.- Como resultado de dos enfrentamientos en Chiapas entre integrantes de una caravana migrante y personal del Instituto Nacional de Migración (INM), así como agentes de la Guardia Nacional (GN), más de 200 indocumentados fueron detenidos, en tanto que decenas, tanto personas extranjeras como autoridades mexicanas, resultaron lesionadas.

Fue el pasado sábado 1 de abril cuando, en dos hechos diferentes producidos en el municipio de Tapachula, en el estado de Chiapas, elementos de la migra mexicana y personal de la Guardia Nacional le hicieron frente a los integrantes del "Viacrucis Migrante".

El primer suceso se registró alrededor de las 8 de la mañana del día de ayer, cuando en el punto migratorio de Viva México, una valla humana integrada por agentes de la GN y el INM, armados con toletes y escudos de plástico, intentaron frustrar el avance del contingente migratorio, la cual partió desde Tapachula conformada por aproximadamente 400 indocumentados procedentes de Guatemala, Haití, Nicaragua, Cuba, Honduras, Venezuela y El Salvador.

Ante la barrera humana, los hombres extranjeros, los cuales iban al frente de la caravana, abrieron paso en medio de patadas y empujones contra los agentes mexicanos, en tanto que, en respuesta los elementos de la GN y la migra procedieron a usar sus toletes y escudos para golpear a los extranjeros latinoamericanos.

Debido a que los hombres migrantes, en su gran mayoría, lograron pasar la barrera, las autoridades de México dividieron al contingente en dos, procurando detener el paso de las mujeres y los infantes, los cuales quedaron en medio. No obstante, tras reagruparse, los hombres lograron rescatarlos.

En este enfrentamiento, mujeres y niños resultaron con lesiones y golpes en diferentes partes del cuerpo a consecuencia de los golpes que les dieron los agentes mexicanos con los toletes y escudos. Sin embargo, ninguno de ellos fue aprehendido.

“El que no paga no puede salir de Chiapas. Aquí van caminando los migrantes pobres, los que no tienen para pagar, los que son regresados a pesar de tener un documento que les dio Migración”, acusó el activista Rey García Villagrán, de la organización Por la Dignificación Humana, quien acompaña a la caravana Viacrucis Migrante.

En tanto, estos mismos migrantes se agruparon y, después de la 10 y media de la mañana, aproximadamente un kilometro antes de llegar al entronque de la carretera que vincula ejido Álvaro Obregón y el municipio de Huehuetán, la caravana volvió a toparse con otra valla humana integrada por la Guardia Nacional y el INM.

De nueva cuenta, los migrantes masculinos trataron de abrirse paso entre los agentes de seguridad abalanzándose sobre ellos, al tiempo que utilizaron la cruz de madera que llevan consigo para tratar de avanzar, mientras que los elementos federales resistían las embestidas.

Tras que algunos migrantes fueran detenidos y subidos a camiones que se trasladaron a la Estación Migratoria Siglo 21, el enfrentamiento comenzó a subir de tono, ya que mientras que los elementos golpeaban con los toletes, los migrantes recibían los golpes y aventaban piedras, objetos que eran regresados por las autoridades.

A consecuencia de la repartición de agresiones, varios indocumentados y agentes de seguridad resultaron lesionados, e incluso, dos periodistas que se encontraban en el lugar también recibieron golpes.

Extraoficialmente, se dio a conocer que, por estos hechos, fueron detenidos alrededor de 180 migrantes, mientras que un grupo integrado por caso 50 extranjeros también fue aprehendido cuando intentaban progresar en el camino.