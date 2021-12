¡Llevaba un rifle! Capta Bordel Patrol a persona cruzando el Río Bravo de USA a México

Nuevo Laredo.- Oficiales de U.S. Customs and Border Protection y U.S. Border Patrol captaron con la cámara de un dron a una persona armada atravesando el Río Bravo desde Estados Unidos a México.

Así lo dieron a conocer recientemente las autoridades de USA según información publicada en un comunicado de prensa, donde se aclaró que el sujeto de identidad desconocida pertenece presuntamente al Cártel del Noroeste (CDN).

Se seguró que el supuesto sicario atravesó el Río Bravo desde Nuevo Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las imágenes muestran a una persona sosteniendo lo que parece ser un arma de fuego de alto calibre.

Leer más: "Abuelita asesina" es detenida en Jalisco por muerte de hombre; obligó a personas ocultar el cuerpo

Mientras cruzaba el cuerpo de agua para llegar a territorio mexicano fue detectado por el dron, que lo grabó con lo que asemeja un rifle. No se dio más información al respecto, solo que esto sucedió la noche del 22 de diciembre.

Foto: Cortesía

"Aunque cruzar a México a través del río no es algo común, los agentes detectarán a las personas que cruzan a México desde el lado estadounidense", dijo la patrulla fronteriza en un comunicado de prensa.

El mismo texto usó las imágenes para recordar que los peligros de acercarse a la frontera entre México y Estados Unidos pueden llegar de cualquier lado.

Leer más: Reportan presunto "levantón" de un hombre en Culiacán; sujetos lo hirieron a golpes y con una varilla