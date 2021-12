Lo que no debes decir en tu entrevista para obtener una visa de turista

La entrevista con el cónsul es la última parte del proceso del trámite de visa, por lo que es importante ser consciente de todas las actitudes y palabras que debes y no debes decir durante ese momento para asegurar la aprobación de tu visa americana de turista.

Esta parte del proceso es primordial ya que, todo lo que suceda y digas frente al cónsul puede resultar en un parteaguas “todo el proceso para la entrevista puede tomar entre dos y tres horas. Pero el momento decisivo, puede durar tan solo 1 minuto” dice el bufete de abogados de inmigración, Beltran Brito Casamayor LLP en su página web.

Lo más importante en ese momento es hacer coincidir las respuestas que digas con lo escrito en el formulario DS-160, el cual fue llenado durante el primer paso del proceso de forma digital y en dónde debiste haber escrito a detalle todo lo que se solicita, desde tu nombre hasta el financiamiento del viaje.

En esta ocasión, se retoman las recomendaciones del bufete de abogados de inmigración, Beltran Brito Casamayor LLP, para tener una entrevista exitosa y puedas obtener tu visa americana de turista para realizar tus planes en Estados Unidos.

Una de las prioridades es no decir mentiras o llevar documentación falsa para obtener la visa “es considerado como un fraude y puede traer como consecuencia que se considere como inelegible para una visa por el resto de su vida”, por lo que lo más importante es que conteste con la verdad y considerar que sus propósitos en Estados Unidos sean acorde a las funciones de la vista de turista.

“No debe gritar, insultar, hacer malos comentarios, quejarse” escribe el bufete de abogados y recomiendan ser respetuosos, aun cuando se considere que el oficial consular está siendo estricto o incluso, niegue la visa.

Estos comportamientos pueden registrarse en el expediente del solicitante y afectar que en el futuro tramite su visa.

Otros consejos que se han encontrado en redes sociales es no decir que está desempleado, ya que es necesario demostrarle al cónsul americano que tienes obligaciones laborales que te obligan a volver a tu país de origen, aun cuando puedas pagar los gastos si no aseguras que regresarás a México, no se aprobará tu visa.

Debes ser específico y claro con los días en que vas a viajar, los lugares que vas a visitar y en dónde te vas a quedar, ya que el oficial consular puede tomar tus dudas o respuestas inconclusas como mentiras, incluso pensar que ocultas información y no piensas regresar a tu país de origen.

Mencionar que te realizarás estudios médicos tampoco se recomienda, ya que la visa turista no tiene como fin ese uso, por lo que no des a conocer ese motivo ni ningún otro relacionado con algo fuera de turismo.