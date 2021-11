Los 10 mejores consejos para lograr éxito en una entrevista para Visa de turista

Puede que la entrevista con el consulado o la embajada de Estados Unidos genere gran nerviosismo, pues es un momento decisivo por el que todos los solicitantes de una visa de turista B1/B2 tienen que atravesar para lograr la aprobación y así tener la oportunidad de viajar.

La solicitud puede ser aprobada o rechazada, todo dependerá del oficial consular estadounidense que lo determina con una serie de preguntas, en muchas de las ocasiones influye qué personal toda, pero en otras las respuestas que des.

Por este motivo, te compartimos y revelamos los mejores consejos para lograr una exitosa entrevista para la visa de turista, así podrás prepararte para cuando llegue el día y esperar sólo lo mejor.

Consejos para la entrevista de visa de turista

1.- Llegar con anticipación

Estar a tiempo es muy recomendable, específicamente media hora antes de la entrevista, esto para evitar cualquier contratiempo. Previo al día de la entrevista, ubica el mejor camino, el tiempo, cómo moverte, entre otros detalles para hacerlo a tiempo y evitar cualquier error que pueda afectar la entrevista.

2.- Utiliza una vestimenta que juegue a tu favor

La vestimenta no debería influir en la decisión del oficial consular, pero algunos se basan en la primera impresión, así que viste formalmente, de preferencia en tonos neutros y evita la ropa desaliñada.

3.- Evita llevar objetos prohibidos a la entrevista

Es importante no llevar ninguno de los objetos que no se permiten en la embajada o consulados como celulares, memorias USB, dispositivos electrónicos, alimentos, bebidas, etc. Se recomienda llevar sólo una carpeta con los documentos y seguir todas las medidas de seguridad.

4.- Habla en español

Los oficiales consulares hablan en español y realizan la entrevista con el mismo idioma, así que la conversación seguirá de la misma manera. Al hablar en inglés, podrás dar a entender que quieres hacerlo de dicha forma y para evitar trabarse o confusiones, mejor hacerlo con la lengua que dominas desde nacimiento.

5.- Enfócate en el formulario DS-160

Es importante llenar el formulario DS-160 de la manera correcta, así que hay que poner atención a este, ya que, al terminarlo, el oficial consular hará algunas preguntas sobre lo que escribiste y es muy importante que tus respuestas sean claras y concisas, también que coincidan con lo declarado.

6.- Lleva documentación de apoyo

Aunque se suelen pedir documentos básicos para la entrevista, es importante llevar documentación extra para apoyar los argumentos, tales como cédula profesional, constancia laboral, estados de cuenta, comprobante de devolución de impuestos, etc.

7.- El trabajo es importante

Estados Unidos teme que solicitantes desempleados viajen al país de manera temporal y decidan quedarse ahí para trabajar permanentemente, así que el trabajo estable en México es una buena opción para que te aprueben la visa, ya que muchos de los rechazos que hay en el lugar es a desempleados.

El trabajo es importante comprobarlo con documentos oficiales, además, puede que se soliciten sustentos económicos, los que pueden comprobarse con talones de pago, estados de cuenta o comprobantes de empleo.

8.- No hables sobre familiares en USA

Evita hablar sobre familiares en Estados Unidos si no tienen la ciudadanía, residencia permanente o visa que justifique su estadía, principalmente si tienen un estatus indocumentado, ya que esto te perjudicará y comenzarán a preguntarte sobe ellos.

Los mejores es evitar revelar información, sobre todo si son vulnerable ante inmigración. Pero si tus familiares tienen una estancia legal, puedes hacerlo, decir que vas de visita y no debería haber ningún tipo de problema.

9.- Hablar a detalle importa

Las preguntas suelen ser muy generales, sin embargo, pueden irse más a detalle conforme la conversación avance, así que lo mejor es irse preparado y contestar de manera correcta las preguntas tal cual se hagan y evitar errores en las respuestas.

10.- Practica previo a tu entrevista

Finalmente, te recomendamos practicar a detalle la entrevista antes del gran día, hacerlo solo, con la familia o los amigos, para ayudarte a saber cómo contestar las preguntas que te harán; algunos ejemplos de las preguntas que hacen los puedes encontrar fácilmente en Internet.

