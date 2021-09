Los antecedentes de la crisis migratorias en la frontera sur de USA

México.- Las fotos terribles de los agentes de la Patrulla Fronteriza del norte de Estados Unidos montados a caballo, amenazando a refugiado haitianos espantados, han provocado vergüenza e indignación.

Nutren una batalla partidaria feroz sobre la crisis humanitaria en la frontera, una crisis que ha hundido esperanzas por una reforma migratoria pronta y sustantiva. Algunos culpan a Biden; otros, a Trump; pero una ley implementada hace exactamente 25 años y la teoría que cimentó fue mucho más importante.

En 1996, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva Ley de Migración. Fue aprobado por un Congreso controlado por los republicanos, y firmado por un presidente demócrata, Bill Clinton, el 30 de septiembre. Entró en efecto el año siguiente, en abril de 1997. Formaba parte de una serie de reformas al derecho penal de los años noventa bajo la misma teoría: la disuasión. La idea era hacer penas y consecuencias tan severas que disuadirían a la ilegalidad.

El impacto fue inmediato y transformacional. El número de deportaciones aumentó 64 por ciento en el primer año, y durante el segundo mandato del presidente Clinton (1997-2000) EUA deportó tres veces más personas que durante su primer mandato (1992-96). Durante la presidencia de George W. Bush (2001-8), hubo más deportaciones que en todo el siglo anterior, era lo mismo con la presidencia de Barack Obama (2009-16).

Deportaciones por presidente

Desde la creación formal del sistema migratorio con la Ley de Exclusión de los Asiáticos en 1892 hasta en fin del año fiscal de 1996, Estados Unidos deportó 1.9 millones.

Trump:

1,161,578

Obama:

3,062,581

Bush:

2,012,539

1892-1996:

1,969,706

¿Qué cambió?

Primero, la nueva ley expandió la lista de “delitos graves agravados” – sentencias penales bajo jurisdicción ordinaria, que desencadenan la deportación obligatoria bajo la ley federal de migración, y descalifican a una persona para el asilo político y otras formas de protección.

Es una categoría del derecho migratorio creado en 1988 con una lista de tres ofensas: homicidio, tráfico de drogas a escala grande y tráfico de ciertas armas o explosivos, es decir, delitos bien graves.

Otras leyes federales añadieron delitos de terrorismo, producción de credenciales fraudulentas y crímenes de propiedad con un valor de más de 100 mil dólares a la lista, junto con otros delitos relacionados que llevan una sentencia de más de cinco años.

La ley de 1996 expandió la categoría hasta 30 ofensas, y redujo la sentencia mínima para calificarse como “agravado”, de cinco años, hasta solamente un año de encarcelamiento. La ley aplicó el mismo cálculo a cualquier delito de “depravación moral,” una categoría anticuada y muy imprecisa en el derecho migratorio, aplicada con poca frecuencia anteriormente.

También redujo el valor de delitos de propiedad para calificarse desde 100 mil hasta 10 mil dólares. De hecho, muchos de estos “delitos graves agravados” son delitos menores o hasta infracciones bajo jurisdicción ordinaria.

Por ejemplo, un hombre dominicano en Nueva York, residente permanente y dueño de un restaurante, fue deportado por saltar un torniquete del metro y entrar al tren sin pagar, como delito de “depravación moral.” Apeló y ganó su caso, pero solo después de casi dos años de lucha y mucha publicidad.

Finalmente, la ley de 1996 aplicó esta expansión de los delitos graves agravados retroactivamente. Es decir, a partir de 1997, un residente permanente, viviendo legalmente en Estados Unidos, podía ser arrestado, detenido, deportado y prohibido permanentemente de vivir aquí, por una ofensa que cometió una década antes, para lo cual ya cumplió su sentencia.

En 1998, por ejemplo, el Servicio Nacional de Inmigración (INS) implementó Operación Última Llamada en Texas, en donde hizo una auditoría de sentencias penales por conducir bajo la influencia del alcohol por personas que no eran ciudadanas. Arrestaron y deportaron a 530 personas, la mayoría de origen mexicano con sentencias ya cumplidas, muchos desde hace muchos años.

Las cortes federales han limitado algunos excesos de esta parte de la ley de 1996, limitando la retroactividad e insistiendo en definiciones mucho más precisas de las ofensas que desencadenan la deportación. C

omo dijo el ministro Neil Gorsuch: “Leyes imprecisas invitan al poder arbitrario.” Gorsuch, un juez conservador nombrado por el presidente Trump, dijo esto como parte de su fallo en el caso Sessions vs. Dimaya de 2018, en donde la Suprema Corte eliminó una parte importante de la categoría de “delitos graves agravados” por ser vaga y arbitraria.

Casos como este dan valor al debido proceso y resguardan la constitucionalidad del sistema migratorio. Pero es importante reconocer que toda la jurisprudencia que ha impugnado varios aspectos de la ley de 1996, realmente no ha tocado al principio de fondo —la disuasión— y la vinculación cada vez más estrecha entre categorías de criminalidad y migración facilitado por esta ley lo ha reforzado. La eliminación de la discreción de los jueces fue clave en este proceso, igual que en el fenómeno del encarcelamiento masivo en el derecho penal.

La ley de 1996 quitó la discreción de los jueces de inmigración para considerar los lazos que una persona tiene con su comunidad en Estados Unidos y el impacto de su deportación en sus familiares aquí, particularmente niños quienes nacieron en Estados Unidos.

Anteriormente, el equilibrio entre las contribuciones de un no ciudadano y sus faltas siempre jugaba un papel importante en los juicios migratorios, y el impacto en sus hijos nacidos aquí en particular. En muchos casos, fue el leitmotiv de los procedimientos, y gran parte de lo que hace un juez de inmigración, pues un juez, no un funcionario administrativo.

El resultado inmediato fue la deportación de personas que habían estado en Estados Unidos por años, hasta décadas, y la separación de familias a nivel masivo. Hay categorías enteras de personas que nunca hubieran sido deportadas anteriormente, cuyos casos provocan incredulidad en gran parte del público, aún en los que quieren una política migratoria dura.

Veteranos deportados

Por ejemplo, en 2018 entrevisté a docenas de veteranos militares que fueron deportados. En la mayoría de los casos, eran residentes permanentes, y como parte de un ajuste difícil después de su servicio, cometieron uno de estos “delitos graves agravados”. Los más comunes tienen que ver con mariguana, riñas, violencia doméstica y conducir baja la influencia del alcohol – ofensas muy comunes entre todos los veteranos, y que involucran la adicción y problemas de salud mental relacionados con su servicio militar en casi todos los casos.

En los juicios criminales, los jueces pueden considerar estos factores, pero en los juicios de migración, no. Al final de sus jurados, los jueces de inmigración les agradecen por su servicio, pero explican que no tienen la discreción de cancelar de deportación. Cuando mueran, estos mismos veteranos deportados pueden regresar a Estados Unidos, para ser sepultados con honores militares, todo pagado por el Gobierno federal.

El hecho de ser deportado es dificilísimo, particularmente para los residentes de largo plazo, y los que quedan separados de sus familias. Pero antes de todo, el ajuste personal, financiero y cultural que implica, el proceso mismo está lleno de indignidades, por diseño, como parte integral de la teoría de la disuasión. Todo empieza con la detención.

La ley de 1996 obligó la detención de cualquier persona elegible para ser deportada. En los primeros años, el Gobierno federal rentaba espacio en muchas cárceles locales y penitenciarías estatales. El personal de estas no sabía que los migrantes bajo su custodio no habían cometido un delito para estar allí. Y no les importaba a los guardianes. Eran reos, prisioneros, y los trataban así: celdas, uniformes, reglas y restricciones.

Yo visité muchas de estas prisiones a finales de los años 90 y principio de los 2000, y siempre recordaré la frustración de los detenidos: encarcelados indefinidamente sin ser acusados de un crimen, impotentes viendo a distancia la pérdida de sus empleos, casas y familias.

Para los municipios y estados era un gran negocio. El Gobierno federal les pagaba hasta 175 dólares por cada detenido, cada día. Era tan bueno, que una serie de empresas del sector privado conquistaron el mercado. Firmaron contratos de larga duración con el Gobierno federal, garantizando miles de reos diarios. Han participado en transferencia ilícitas de detenidos para impedir a sus casos legales, castigado a los que se quejan y bloqueado cualquier intento de establecer estándares mínimos para las condiciones de detención por 25 años.

El efecto de disuasión

Le teoría detrás de todo esto es la disuasión – el sufrimiento de los migrantes y sus familias es intencional. Sirve para disuadir. Pero ¿para disuadir qué? No ha disuadido la migración indocumentada ni la presencia de los indocumentados que ya están aquí. Los mejores estudios académicos demuestran que su principal efecto migratorio era una nueva población semipermanente de indocumentados. El costo y riesgo de ir y venir se levantó mucho, y muchos que hubieran regresado cada temporada, se quedaron aquí. Medir el costo humano es otra cosa. Es grave y enorme.

Los que están en la frontera ahora no conocen los detalles de la política migratoria. La persecución se disuade con la protección;y el hambre, con el pan, no con el terror.

La buena noticia es que hemos reconocido en el terreno del derecho penal que la solución —el encarcelamiento masivo— fue peor que el problema. Una coalición amplia de los dos partidos ha logrado grandes reformas a nivel federal y en muchos estados para dar reversa a este fenómeno, y lo han hecho a pesar de la polarización política en que vivimos. Es hora de hacer igual con la reforma migratoria.

Los que tienen miedo del cambio deben de considerar el dato más básico de todo esto – el sistema que tenemos ahora es muy reciente. Antes de 1996, la detención y deportación masiva no existieron, no eran normales, y los jueces eran jueces. Regresar a eso no significa victoria partidaria, sino humanitaria.

El Dato

Operación Última Llamada

Se realizó en Texas, en donde se hizo una auditoría de sentencias penales por conducir bajo la influencia del alcohol por personas que no eran ciudadanas, con lo que se deportó principalmente a mexicanos.

Para entender...

Sobre el autor

Dr. Everard Meade es director del proyecto Proceso Pacífico, que intenta catalizar un proceso de justicia transicional en México a nivel ciudadano. Tiene doctorado en historia latinoamericana de la Universidad de Chicago y es especialista en estudios de violencia, migración y paz.