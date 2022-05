Marta de 82 años cruzó el río Bravo para llegar a Estados Unidos; creyó que iba a morir

Una valiente y soñadora abuelita de 82 años de edad originaria de Cuba salió de la isla para llegar a Estados Unidos y así cumplir el anhelado "Sueño Americano".

Sí, esta historia es real, la abuela llegó a México y pese a su edad y lo riesgoso que es cruzar el río Bravo logró su objetivo, pensó que no lo lograría.

Se trata de Marta, quien salió de Cuba junto a su nieto con la misión de llegar a territorios estadounidenses, primero tuvo que pasar por México hasta llegar a la frontera norte que colinda con Eagle Pass.

"Tuvimos muchas dificultades pero al fin llegamos. Cuando me encontraron yo pensaba que me iba a morir, me dieron agua, me pusieron agua, yo los busqué y los llamé", dijo la señora Marta.