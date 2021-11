México prepara decreto para regularizar a migrantes haitianos: Comar

Ciudad de México.- El gobierno de México está preparando un decreto para regularizar el estatus migratorio de personas de origen haitiano en el país y que se encuentran de manera irregular en alguna parte de la república.

Así lo dio a conocer el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez Silva quien informó este martes que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está por emitir un decreto para regularizar a migrantes de esa nacionalidad.

El funcionario explicó que, si bien aún no hay una fecha establecida para que se avale el decreto, según lo informó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, durante su participación en la firma del protocolo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y autoridades del gobierno de Baja California.

“El día de ayer tuvimos una reunión en donde el Subsecretario Alejandro Encinas con toda claridad dijo que ya próximamente habrá un decreto en el que se establezcan estas alternativas migratorias, para que no todos los haitianos vengan a la Comar y haya una situación de colapso”, explicó.

Respecto a las personas haitianas, señaló que es un grupo de migrantes que ha crecido más que ningún otro este año, pues se estima que en México hay al menos 45 mil sin contar a los brasileños y chilenos que son de raíces haitianas, ya que en ese caso se estaría hablando de 52 mil solicitudes de asilo.

Explicó que los haitianos están en una situación diferente, por lo que no se les puede otorgar la calidad de refugiados, ya que no cumplen con los requisitos básicos, pues están huyendo de su país de origen por razones económicas y no de seguridad o persecución política.